疫情下長照禁探視 長者開視訊、勤運動解憂

新冠肺炎疫情目前全國三級警戒，老人福利機構的服務對象為大都為80歲以上高齡失能者，屬風險較高的高危險群，加上北部地區的長照機構陸續有長者確診，中央流行疫情指揮中心於5月19日公告：「全台住宿式老人安養護機構、身障機構及社區型長照機構，均停止開放探視。」永信社會福利基金會邀全台11家老人福利機構自辦運動會，網路串連讓各機構長者進行「吹箭」和「電子飛鏢」比賽，讓長者樂在運動，在疫情下解憂。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，這段期間，面對在24小時機構照護單位心佳失智團體家屋、松柏園老人養護中心的長者們，容易因無法與家屬見面而焦慮與不安，家屬也擔心，少了頻繁的探視，無法確實掌握長輩的身體狀況，「爸媽還會記得我嗎？」家屬與長者的焦慮與壓力大。

為了降低長者思念家人的焦慮及家屬的擔憂，心佳老人失智團體家屋及松柏園老人養護中心運用line視訊系統，讓長者與家屬視訊互動。「你好嗎？吃飽沒？」等簡短的問候，對家屬及長輩而言，都是最大的鼓勵和解憂。

防疫期間，為了鼓勵讓長者能持續地運動，進而提升身體免疫力，基金會邀約全台11家老人福利機構自辦運動會，運用網路與其他機構長者進行「吹箭」、「電子飛鏢」線上PK賽，透過直播分享給網路社群媒體，邀請社會大眾到網路社群媒體按「讚」，為選手們加油喝采，進而影響並激發更多長者享受運動的樂趣。

基金會督導張棋雯說，疫情期間常接到家屬詢問，可不可以協助到宅沐浴服務，有的家屬白天要上班，面對家中長者沐浴真的分身乏術；有的是另一半在照顧，自己年紀也大沒有體力協助沐浴，疫情期間，到宅沐浴團隊與家屬「疫」起相挺，也讓工作夥伴皆在做好防疫措施來因應，例如服務前與案家電訪確認，是否有外縣市回家的親屬、在服務現場只能維持5人（到宅沐浴團隊、長者及家庭照顧者1名）、出院返家的個案暫停14天服務、服務全程配戴口罩等機制，讓長者安全又安心的服務。