立陶宛社福機構突現捐贈潮 訝異87筆善款「全來自台灣」

一筆兩萬劑的AZ疫苗讓跨國的愛心持續蔓延！立陶宛22日宣布將捐贈台灣兩萬劑AZ疫苗後，愛心的漣漪在立陶宛人民的身上持續發生，有立陶宛的社福機構表示近日突然湧進多筆捐款，且捐款人都來自台灣。

美國非營利組織Give2Asia亞太經理張瀞仁，昨(28)日在臉書分享一則訊息，稱來自立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)「高風險懷孕中心」來信表達他們的感謝，向她表示近日收到共87筆善款，當張瀞仁打開報告後相當吃驚，這些善款捐贈人均來自台灣，此舉讓該立陶宛的社福機構相當訝異和感動，寫信表達對台灣的感謝之意，也歡迎她若有天來到立陶宛，歡迎來他們的中心看看。

張瀞仁多年深耕非營利組織，昨日收到立陶宛高風險懷孕中心的感謝信後，在臉書上轉達立陶宛對台灣的感謝，她謝謝台灣人如潮水般的愛和捐贈。

張瀞仁翻譯此信內容：「今天我收到 Global Giving 的來信，說我們機構收到 87筆新捐款。我很驚訝，因為平常沒有這樣。我想說『噢，可能他們是統計過去幾個月的捐款，一起寄給我吧。』」但當她打開報告詳讀後，才驚覺這87筆善款捐贈人都來自台灣，還有人在捐款時附上「來自台灣的愛」、「來自台灣的感謝」、「台灣愛立陶宛」，讓該機構承辦人員相當吃驚，並且表示這樣前所未見的捐款潮還在持續！

「高風險懷孕中心」表示，實在不知如何表達感謝（💛💛💛），並說「人心的良善總是讓我驚奇。我希望我們國家捐給你們國家的疫苗可以拯救寶貴的人命（💛），你們的善款也將拯救立陶宛人的生命（💛），非常感謝！如果有天你（們）來立陶宛，歡迎到我們中心看看。」

高風險懷孕中心(Krizinio nestumo centras) 成立於2013年，長年支持弱勢懷孕婦女和寶寶；包括服務經濟狀況不佳、或身心條件欠佳的孕婦與嬰兒，該專案給予孕婦諮商支持，以及幫寶寶買尿布、床等嬰兒用品募款等相關事宜。該機構的捐款計畫中，明列各式小額捐款的執行事項，只須10至470美元便能愛心捐款。