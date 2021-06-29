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3縣市大雨持續炸！苗栗以南防劇烈降雨 周四炎夏到
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天苗栗以南劇烈降水持續，明天雨勢才會趨緩。到了周四，台灣進入夏季天氣型態，氣溫炎熱。
氣象局目前針對三縣市發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今台南、高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
吳德榮說，今晨西南季風持續帶來暖濕且不穩定大氣，迎風面對流發展，伴隨降水回波，苗栗以南兩天以來已有可觀的累積雨量，繼續對苗栗以南水庫有效率的補充儲水。
吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今梅雨滯留鋒仍在長江流域以南，太平洋高壓並未增強西伸，台灣盛行西南季風，大氣暖濕且不穩定，苗栗以南有不定時降雨，且有劇烈天氣及累積大量降雨的機率，應注意防範。
吳德榮說，背風面的北部、東半部則高溫炎熱；北部近山區及東半部午後亦有局部雷陣雨的機率，北部平地的機率低。
吳德榮說，今日各地區氣溫：北部24至35度，中部24至33度，南部24至34度，東部24至36度。
吳德榮說，明日西南風漸減弱，迎風面中南部仍有局部短暫陣雨，降雨相對趨緩；背風面的北部、東半部則高溫炎熱，最高溫升至36度左右；東半部山區午後仍有局部降雨的機率。
吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周四起太平洋高壓逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入夏季型的天氣。
吳德榮說，周四、五各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。
吳德榮說，周六至下周一水氣略增，各地仍晴朗炎熱、午後山區有局部短暫雷陣雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。
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