國發會核定明年健保給付總額 成長率上限創11年新低

國發會委員會議今天審議通過「111年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率，下限為1.272%、上限為4.4%，其中上限是101年來的11年新低。國發會副主委游建華表示，國發會將依決議提報行政院核定後，再由全民健康保險會協定111年度健保醫療給付費用總額。

衛福部社保司長商東福指出，雖然健保給付總額成長率上限4.4%是11年來新低，1.272%的成長率下限也是96年以來的16年新低，但協商空間有3.128個百分點，也是16年來最大，較大的協商空間反而有更好的機會根據政策目標去推動對民眾有利的照護模式。

商東福說，費用成長率下限（低推估）1.272%是考量投保人口結構、醫療成本、投保人口數成長率等因素，經既定公式計算出來的，屬於自然成長，雖然成長上限（高推估）4.4%是11年新低，但和過去協商空間只介於1到2個百分點相比，這次核定的超過3個百分點空間相對較大。

至於為何高推估訂為4.4%，國發會表示，主要是考量健保整體財務狀況、經濟成長與國人負擔能力等因素，並為兼顧健保中長期改革政策推動需要及疫情衝擊，同意給付費用成長率上限訂為4.4%。

商東福指出，新冠疫情爆發後，衛福部也發現很多問題，都將列為明年政策目標中很重要的部分，包括為了減少院內感染 ，鼓勵病患家屬不探病或陪病，因此規劃把照顧人力重新配置，尤其是在醫院工作或服務的人納入管理；針對很多病患因此不敢去醫院而延誤治療，因此推動遠距或智慧醫療，避免病患病情受影響；此外，將整合慢性病防治 建立平台，把民眾的生活習慣和健保相關資訊建立平台。衛福部將藉由明年較大的協商空間，加強這方面投資。

國發會指出，根據「全民健康保險法」規定，健保總額範圍經行政院核定後，將由全民健康保險會於下一年度開始3個月前，在核定總額範圍內，經由集體協商機制（含保險醫事服務提供者、被保險人、雇主、有關機關代表，以及專家學者及公正人士），協定下一年度醫療給付費用總額。