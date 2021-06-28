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首創毛孩入住！「宜蘭傳藝老爺行旅」8月底停業

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
宜蘭傳藝老爺行旅將於8月底停業。宜蘭傳藝老爺行旅/提供
宜蘭傳藝老爺行旅將於8月底停業。宜蘭傳藝老爺行旅/提供

在動盪的疫情時刻，首當其衝的餐飲、飯店業不斷傳出停業消息。位於宜蘭的「宜蘭傳藝老爺行旅」宣佈，因本土疫情嚴峻，可恢復營業榮景之日亦無法預期，營運管理團隊經審慎評估決定不再續約，預計於8月31日停止營業，餐飲服務則至8月22日停止，結束4年的歷史。

「宜蘭傳藝老爺行旅」於 2017年由全聯善美的文化藝術基金會承接傳藝中心宜蘭園區委託經營，始將住宿區及園區美食坊2樓餐廳委由老爺行旅品牌承租經營所設立。透過荷蘭設計團隊，為老屋帶來新面貌，並且首創毛孩住宿服務，榮獲全台前5大寵物友善旅宿飯店。館內提供有經典台菜、宜蘭美食，也曾接待奈良美智入住。

業者指出，租約即將於今年8月屆滿，由於5月中起 COVID-19 本土疫情嚴峻，可恢復營業榮景之日亦無法預期，營運管理團隊經審慎評估決定不再續約，遺憾宣布將於8月31日合約期滿後終止營運。老爺行旅原承租場地包含傳藝住宿區及園區美食坊2樓餐廳，後續將由傳藝中心宜蘭園區委託經營單位全聯善美的文化藝術基金會洽議合意的餐旅業者接手營運。

對於已預訂8月22日以後入住的旅客，飯店營運團隊自即日起個別與客人聯繫及退還預付之訂金全額。持有老爺酒店集團聯合住宿券、聯合餐飲券之客人，可選擇到老爺酒店集團在國內的 10 家飯店使用，消費權益受到保障無異。另外飯店員工部分，則將依勞動基準法相關法規辦理。老爺酒店集團在國內其他飯店據點不受影響，仍持續提供餐旅服務。

疫情 酒店

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