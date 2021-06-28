防疫口罩整天戴又遇高溫雨勢不斷 奇美醫籲防嚴重中暑

奇美醫學中心職業醫學科今天發表近年中暑個案分析，發現中高齡、有慢性病男性較易發生。尤其正值防疫又酷暑連日豪雨，室內潮濕悶熱更易中暑。職業醫學科主任蘇世斌指出，全球暖化影響，溫度將持續上升，和「熱」有關疾病發生率也會增加；疫情大家戴口罩，悶熱環境加上口罩，嚴重中暑更易發生。

奇美醫急診部舉出案例，33歲阿榮從事地下工程昏倒，到急診時體溫高達41.6度C，昏迷指數3分，經插管、輸液補充、積極降溫並維持生命；仍因中暑造成肺、心、腎、肝、肌肉及瀰漫性血管內凝血等多重器官衰竭，10天後死亡。

另一65歲高血壓和中風病史患者行動不便，因悶熱意識不清體溫高且抽搐送急診，體溫高達43度；急救後因呼吸衰竭、急性腎損傷和橫紋肌溶解症轉入加護病房搶救，還好最後腎功能恢復正常，9天後出院。

急診醫學部主治醫師郭婉吟表示，中暑未及早治療，死亡率達五成以上、比熱衰竭嚴重，體溫常大於40度，合併意識不清、躁動、行為異常、抽搐或昏迷等症狀；民眾常說「我中暑了」，但多無中樞神經異常症狀，只是一般熱病。

郭婉吟指出，中暑會造成中樞神經系統異常、多處器官受損。發現疑似中暑除打119儘速送醫，應先至陰涼處遠離高溫，可全身灑水加風扇吹或用浸過冷水冰水毛巾放置頸部、腋下和鼠蹊部來降溫。