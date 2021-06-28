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挺果農 公股銀合力採購芒果

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
華南銀行以實際行動支持果農贈予辛苦的醫護人員。圖／華銀提供
華南銀行以實際行動支持果農贈予辛苦的醫護人員。圖／華銀提供

芒果進入盛產期，果肉質地甜而味美，但盛產與內外銷失利使價格直直落，又出現農產品產銷失衡的長久結構性問題，加上疑似因屏東縣枋山鄉發生Delta變異株病毒的群聚感染事件，有盤商拒收枋山的芒果，讓屏東縣長潘孟安急跳出來澄清「愛文芒果不會有病毒」，華銀、一銀、兆豐銀、土銀及台企銀等公股銀行又銜命出來買芒果挺果農。

根據農委會的統計，屏東和台南都為愛文芒果的大宗盛產地區，台南占地8千多公頃，屏東4千多公頃，其中枋山就有600多公頃，且光是枋山產量每年就將近1萬公噸。目前屏東收成只剩下10天左右，接下來就是台南。

今年台灣芒果命運多舛，除產量較去年增加2成，往年芒果外銷量平均約1800至2000噸，主要出口至日本、韓國兩國，今年因南韓改變進口檢疫標準，加上中國大陸出口芒果量大增，造成台灣芒果外銷受挫，內銷部分因為全台疫情升高，餐廳、冰果店等通路大幅緊縮，內外夾攻使得銷量劇降，讓農民愁容滿布。

兆豐金控最大手筆，旗下兆豐銀行、兆豐票券、兆豐證券、兆豐保險、兆豐AMC等共同採購約4.3公噸當季盛產芒果，以實際行動力挺在地農民，協助疏解產銷失衡問題，為台灣農業發展盡一份心力。

第一銀行也分別向臺南、屏東在地農民各採購逾200箱，合計總重量3公噸的香甜芒果，分享給第一銀行長期扶持的50家社福團體，以行動力挺臺灣在地果農，並發揮公益加乘效果，期盼拋磚引玉，鼓勵民眾一起支持本土農產品。

為了不讓農民辛勤耕耘的成果付諸流水，華南銀行以實際行動支持果農，採購芒果3120公斤，並轉贈給衛生福利部所屬臺北醫院及基隆醫院，與第一線醫護人員分享甜美的果實。臺灣企銀也以實際行動支持，向芒果主要產區在地果農採購共3000公斤芒果，贈予食物銀行分送有需求的家戶享用，同時也發揮企業影響力，拋磚引玉，號召國人一同購買在地優質農產品，舒緩盛產問題。

目前正值芒果盛產期，不僅果肉質地甜而味美，還富含維生素A、C，以及醣類、繕食纖維、葉酸、鈣、磷、鐵、鉀、鎂等微量元素，有助於抗氧化、促進腸胃蠕動，是營養價值豐富又好吃的水果。

芒果 屏東縣 農民

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