串起全台溫暖漣漪 張淑芬創造「疫情下的奇蹟」

今年5月台灣進入三級警戒，全民對抗新型冠狀病毒（COVID-19），各級學校停班停課，社福機構被迫停擺，偏鄉孩童、獨居長者成了「零接觸」下的受難者，但善良與愛心從不會被擊倒，台積電慈善基金會攜手企業夥伴，不僅讓上千台筆電、網路分享器及食物包，幫助偏鄉孩子停課不停學，也免於飢餓，在全台串起溫暖漣漪，也鼓勵著更多人投入愛心，創造了「疫情下的奇蹟」。《聯合新聞網》獨家專訪台積電慈善基金會董事長張淑芬，更揭露是什麼起心動念，打破她10年以來同意預算的原則。

一輛小貨車在高雄鄉間穿梭，緩緩停在一戶人家門口，「阿嬤！來了來了！」一位孩童一邊探出頭、一邊高興喊著，從小貨車卸下的貨物，可不是一般包裹，而是一台筆記型電腦及網路分享器，插上電源、登入系統，在成功連網看到老師及其他同學的那一刻，讓「停課不停學」完美達陣，看到阿嬤紅著眼眶要孫子好好學習，小貨車滿意的繼續駛往下一戶人家。

在籠罩疫情陰霾、全民足不出戶的台灣，一幕幕溫暖的畫面，真實且持續的發生著。從今年5月起，有上千台的筆電及食物包，陸續送到有需要的偏鄉家庭、獨居老人手上。

在疫情期間，台積電慈善基金會董事長張淑芬跟大家一樣，24小時待在家，卻比平時更加忙碌，深怕漏接每一通電話、每一封訊息， 她隨時交代基金會同仁注意細節，掌握每一項公益進度，超過10年始終走在第一線所培養的敏銳度，讓張淑芬清楚知道這是一場刻不容緩的硬仗。

台灣疫情一度嚴峻，讓台積電慈善基金會董事長張淑芬體悟到「人性還是美的」，許多企業響應台積電基金會，挹注資源給偏鄉地區。 圖／台積電慈善基金會 提供

「雖然我都在家不出門，但清楚知道外面世界怎麼了」張淑芬快速抓到問題，全國停班停課，孩童無法上學，但許多偏鄉家庭沒有電腦及網路，遑論讓孩童進行線上學習課程，時間一拖長，慢慢趕不上城市孩童的教育進度。

台積電慈善基金會長期致力照顧偏鄉地區的教育與生活，疫情期間更擴大公益能量，張淑芬第一時間便請基金會同仁盡速找資源，支持偏鄉想學習卻苦無資源的孩童。

即便在電腦相關設備供貨吃緊的情況之下，台積電基金會攜手微軟、聯想的企業夥伴，仍於一週內籌措千台筆記型電腦，並獲明泰科技總經理林裕欽的支持，合捐千台網路分享器及網路資源。

同時，愛琲公司總經理劉家卉總也響應合作，設計遠距科普教育輔助素材包，提供台積電基金會在全國照顧的8間導讀學校師生使用，未來將量產幫助更多需要的地方，並獲受贈的縣市政府教育局處的感謝，在疫情期間，台積電基金會迅速提供的軟硬體設備與科普教材，讓偏鄉孩子學習不中斷。

台積電慈善基金會攜手企業夥伴，在疫情期間，籌備上千台筆電、網路分享器及食物包，幫助偏鄉孩子「停課不停學」。 圖／台積電慈善基金會 提供

社會上要幫助的人太多，資源更要花在刀口上，這次疫情來得又急又猛，也讓張淑芬首次打破她10年以來的原則。

「這是我10年來的第一次大方！」張淑芬提到，為精準運用資源、不做無謂浪費，以往她謹慎使用基金會預算，但這次不一樣，立即指示同仁盤點基金會的資源，並立刻同意花費上千萬挹注偏鄉及醫療救助，開啟這次「疫情下的奇蹟」起點。

除了偏鄉孩子的教育，飲食也是一大問題，包括仰賴學校營養午餐的偏鄉孩童，及平時受助於社福機構的獨居長者，勢必面臨「斷炊」。

台積電基金會與惜食廠商奇美食品、新東陽、桂冠食品、聯華及宏亞食品合作，提供近2000包調理包給12處社福機構照護老人。

此外，為讓物資深入每一個需要幫助的角落，透過跟1919食物銀行合作，台積電基金會負擔160個據點的食物運費，並發送1500箱食物至台積電關懷偏鄉孩童據點，讓他們都有充足的食物，可以渡過這次嚴峻疫情。

所謂人間處處有溫情，在這次疫情衝擊下，讓張淑芬體悟到，人性還是美的，除了第一線的醫療人員、努力抗疫的縣市政府，當她跟台積電基金會發現被遺忘的角落時，許多企業及個人紛紛響應、協助，讓愛心公益在社會掀起溫暖漣漪。

在這次疫情衝擊下，台積電慈善基金會董事長張淑芬體悟到「人性還是美的」，許多企業及個人紛紛響應、協助，讓愛心公益在社會掀起溫暖漣漪。 圖／台積電慈善基金會 提供

張淑芬提到，一個個人甚至是企業能做的事都有限，因此需要串起大家的力量，她也一直在思考，如果每間企業都可以認養一個與公司本業相關的公益項目，當發生急難的時候，就可以即刻照顧與扶持，創造溫暖不間斷的社會，這也是未來她想持續努力倡議的目標。

一場嚴峻的疫情，看見社會脆弱的一面，也看見台灣溫暖的一面，張淑芬跟台積電基金會用10年的時間，淬鍊慈善公益的溫度，將持續攜手更多有心企業，創造下個10年慈善公益的高度。