快訊

新北這區零確診破功 侯友宜：2人遭到院內感染波及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市家犬貓絕育活動開跑 改採洽動物醫院預約

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市家犬貓絕育活動開跑，改採洽動物醫院預約。圖／台南市農業局動保處提供
南市家犬貓絕育活動開跑，改採洽動物醫院預約。圖／台南市農業局動保處提供

台南市政府農業局動物防疫保護處向農委會爭取偏鄉家犬貓絕育補助，本月開始實施，主要以狂犬病疫區及偏鄉家犬貓為對象，民眾即日起逕洽合約動物醫院，預約報名混種家犬貓進行（純種犬貓不受理）絕育，違反者將開罰5萬元至25萬元。

農業局動保處長吳名彬進一步表示，家犬貓絕育補助包括絕育手術、狂犬病疫苗注射、寵物登記3項免費，但體重超過15公斤、發情期、懷孕、子宮蓄膿、隱睪、消炎藥或術前相關檢驗等項目，不屬補助範圍。

農業局指出，為落實犬貓族群管控，該局積極向農委會爭取補助犬貓絕育經費，近3年來共計爭取1246萬元，為9457頭犬貓絕育。資料顯示，飼主送家犬貓絕育比例有逐年增加趨勢，家犬貓不分公母，絕育後有利於飼主管理及犬隻健康，有效減少流浪犬貓繁衍。

農業局說，因應新冠肺炎疫情嚴峻，為避免飼主群聚染疫風險，南市110年偏鄉家犬貓絕育改由飼主逕洽合約動物醫院預約辦理，詳情可至動物防疫保護處網站查詢

南市家犬貓絕育活動開跑，改採洽動物醫院預約。圖／台南市農業局動保處提供
南市家犬貓絕育活動開跑，改採洽動物醫院預約。圖／台南市農業局動保處提供

偏鄉 農委會

延伸閱讀

確保市場信心 台南市明公告啟動芒果收購加工計畫

新北動保處：犬貓戴口罩恐中暑 噴酒精可能中毒

民眾熱心設瑞芳火車站LED電視牆 提升犬貓送養率

禮輕情重 救國團南市團委會捐防疫物質挺消防

相關新聞

確診個案康復後 恐有7成出現長期新冠病毒感染後症候群

台灣的新冠肺炎確認個案已經超過上萬例，許多人已陸續出院返家休養，雖身體幾乎驗不到病毒，傳染他人的風險微乎其微，但中國醫藥...

「勸世三姊妹」侵隱私 衛武營藝文中心道歉了

躍演VMTheatre Company劇團6月24日在臉書發布「勸世三姊妹」讀劇音樂會開場曲，因女主唱大飆國罵及口白中描...

雨來了！苗栗以南發布大雨特報 北部東半部有36度高溫

受到西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，中央氣象局表示，今天花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，台東縣地區為黃色燈號...

不只咖啡 明年7月手搖飲、便利店須全面標示「咖啡因」

手搖杯飲料常常從名字難以辨別有沒有含「咖啡因」，之前就有民眾在知名飲料店買「黑糖鮮奶」，導致不能喝咖啡因的孩子喝了癲癇。...

國外買血氧機不用再申請 年底前可攜回「一人一台」

新冠肺炎染疫者可能平常看似正常，但血氧濃度已經低於正常值，出現「快樂缺氧」猝死，造成現在血氧機一機難求。不少民眾轉向國外...

熱愛台灣的日本畫家！鹽月桃甫來台百周年

本名永野善吉的鹽月桃甫終其一生熱愛台灣在地風土文化。他自幼生長於日本九州宮崎縣兒湯郡三財村（今西都市）的貧寒農村，15歲高等小學畢業即從代用教員做起，再入宮崎師範學校。23歲（1909年）考進東京美術學校（今東京藝術大學）圖畫師範科，畢業後輾轉服務於日本四國地區高等學校。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。