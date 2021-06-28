南市家犬貓絕育活動開跑 改採洽動物醫院預約

台南市政府農業局動物防疫保護處向農委會爭取偏鄉家犬貓絕育補助，本月開始實施，主要以狂犬病疫區及偏鄉家犬貓為對象，民眾即日起逕洽合約動物醫院，預約報名混種家犬貓進行（純種犬貓不受理）絕育，違反者將開罰5萬元至25萬元。

農業局動保處長吳名彬進一步表示，家犬貓絕育補助包括絕育手術、狂犬病疫苗注射、寵物登記3項免費，但體重超過15公斤、發情期、懷孕、子宮蓄膿、隱睪、消炎藥或術前相關檢驗等項目，不屬補助範圍。

農業局指出，為落實犬貓族群管控，該局積極向農委會爭取補助犬貓絕育經費，近3年來共計爭取1246萬元，為9457頭犬貓絕育。資料顯示，飼主送家犬貓絕育比例有逐年增加趨勢，家犬貓不分公母，絕育後有利於飼主管理及犬隻健康，有效減少流浪犬貓繁衍。

農業局說，因應新冠肺炎疫情嚴峻，為避免飼主群聚染疫風險，南市110年偏鄉家犬貓絕育改由飼主逕洽合約動物醫院預約辦理，詳情可至動物防疫保護處網站查詢。