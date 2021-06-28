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農漁村高齡者停聚不停食 疫情期間老人送餐不間斷

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
高雄市甲仙區大田社區為高齡者送餐。圖／水保局提供
高雄市甲仙區大田社區為高齡者送餐。圖／水保局提供

受全國疫情三級警戒影響，多數農村社區關閉老人共餐活動中心等場所，也中斷社區高齡長者供餐服務，為解決此困境，農委會水土保持局針對試辦綠色照顧農村社區，自6月18日起進行「農村高齡者停聚不停食」方案，每日提供700多個餐盒給原參與共餐的農村高齡者，讓疫情期間餐食不打烊，持續溫暖送愛心。

農委會水保局表示，去年配合綠色照顧政策，輔導農村社區辦理試辦推動綠色照顧，利用農漁村自然元素，結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，實踐農業多功能價值，營造友善高齡生活的環境，以達協助高齡者在地健康老化的願景。　

水保局表示，「農村高齡者停聚不停食」方案，主要媒合農村社區當地業者製作適合高齡長者營養的餐盒，採外送或外帶等方式，目前每日提供700多個，讓疫情期間也可以享用到當季在地食材，除協助小農外也可照顧社區長輩的健康。　　

水保局說，收到餐盒的阿公，即使戴著口罩，也藏不住笑意表示，這不僅僅是一份餐食，而在這疫情下所感受到的安心與溫暖；也有阿嬤的女兒也在社區臉書上替母親留言感謝；另社區發展協會理事長認為，「農村高齡者停聚不停食」方案，不僅解決部分無法自行料理的高齡者餐食問題，因受到疫情影響，農村體驗幾乎是零收益的情況下，解決農村社區經費窘迫燃眉之急。

水保局長李鎮洋表示，農委會長期致力於農村社區陪伴，重視社區的發展，對於農村居民照顧不餘遺力，疫情情期間要讓高齡者受到照顧，送上暖心，食在安心。農村社區申請「農村高齡者停聚不停食」方案，於辦理餐食外送，期間皆全程配戴口罩、手部消毒；如提供高齡者外帶自取，除全程配戴口罩、手部消毒外，皆協助體溫量測、落實實聯制與環境清潔消毒。

雲林縣口湖鄉蚵寮社區供餐業者準備餐食。圖／水保局提供
雲林縣口湖鄉蚵寮社區供餐業者準備餐食。圖／水保局提供

疫情 水保局 口罩 農委會 三級警戒

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