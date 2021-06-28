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新手駕駛首次上國道注意事項 網友直言「這件事」越高越好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友幫朋友發文詢問「第一次上國道要注意什麼」，貼文引起網友熱烈回應。示意圖／ingimage
一名網友幫朋友發文詢問「第一次上國道要注意什麼」，貼文引起網友熱烈回應。示意圖／ingimage

新手駕駛上路緊張是必然的，尤其要開上高速公路更是一大挑戰，若有經驗老道的專家在旁提點便可以安心許多。近日一名網友便發文表示，朋友考到駕照已一年多，平時開車路線都在市區，但最近要上國道，他便好心幫朋友詢問「第一次上國道要注意什麼？」貼文引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板發文「朋友第一次上國道要注意啥」，他在文中說明自己的朋友去年剛考過駕照，「但是只有在平面道路上開過一年。」而原PO朋友告訴他近日需要開上國道，讓他不免有些擔心朋友缺乏經驗，便好心幫朋友發文詢問第一次上國道「到底要注意什麼呀？」

貼文一出引起網友熱烈回應，許多網友同意應該「先買保險」，「買保險正解」、「保險金越高越好，然後祝福你朋友God bless your friend」。其他網友則紛紛提點其他注意事項，「維持速度，不要隨意變換車道，換車道一定要打方向燈看後照鏡」、「大雨慢慢開，後面有人逼車不要理他」、「重點是要開多遠」、「認真回，放鬆就好，我也是前幾天第一次上國道」。

也有網友指出其實國道比市區道路單純許多，「能在市區生存一年，經驗很足了，國道更簡單」、「國道好開很多啊，平面反而難開吧」、「國道比平路好開，只是出事時比較嚴重而已」、「平面開一年國道難度0」、「國道蠻簡單的啊，市區才一堆變數」。

國道 駕照 高速公路

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