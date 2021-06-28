防變種病毒用中藥 中醫大推抗冠方劑

中國醫藥大學開發出抗變種病毒防疫中藥！校長洪明奇院士帶領抗新冠科研究團隊，運用新組建之分子細胞快篩平台，開發出對抗印度、英國以及南非變種病毒的抑制劑雙硫侖（Disulfiram）的「抗冠方劑」具可阻斷變種病毒入侵的高潛力。

因應國內新冠病毒侵襲和印度、英國、以及南非變種病毒的迅速傳染，洪明奇以多軌並進方式，除在FDA核可的臨床藥物庫找到雙硫侖（Disulfiram），以傳統中醫藥典為基礎，研發中藥複方「防疫一號」及「防疫二號」藥方茶包之後，最近進一步研發中醫大「抗冠方劑」，對於變種病毒株有良好抑制效果。

突變種層出不窮

洪明奇表示，雖然國際上已經有數款新冠疫苗批准在臨床使用，可是對於層出不窮的突變種，例如來自英國的N501Y和來自南非的E484K突變，效果仍有不足之處，加上有其他生物機制也可能削弱這些疫苗的功效。

鑑於新冠病毒主要是透過病毒棘蛋白(spike)與細胞接受器(ACE2)的結合再加上其他蛋白來幫助病毒入侵細胞，因此，洪明奇院士帶領抗新冠科研團隊採滾動式調整研究方向，積極開發安全有效的小分子藥物與科學中藥，以期直接阻斷這些重要的病毒感染機制。

結合生化尖端技術

中醫大抗新冠研究團隊結合生化與細胞生物的尖端技術，以小分子藥物標靶治療阻斷配體（Ligand）與受體（receptor）結合的抗癌觀念來應用到抗冠藥物的研發，此項研究篩選了多項純天然化合物，並發現了雙硫侖，開發防疫一、二號茶飲包，並證實其對抑制變種新冠病毒具有高潛力。

雙硫侖（Disulfiram）也稱戒酒硫（Disulfirm），已被FDA批准使用於治療酒精成癮的藥物。先前文獻證明了雙硫侖可以抑制SARS之蛋白酶，以及新冠病毒SARS-CoV2之主要蛋白酶。而洪明奇院士帶領的中國醫藥大學抗新冠科研團隊更發現雙硫侖還能夠抑制包含印度、英國與南非等變種病毒的感染效率。

新方可防病毒侵襲

團隊成員黃升騰醫師進一步與王韋然老師等合作，在防疫一號的處方基礎上再做優化升級研發「中醫大抗冠方劑」，使其對於變種病毒株有更好的抑制效果，達到預防病毒侵襲人體，減少感染的機會。

黃升騰醫師表示，COVID-19潛伏期為1~14天不等，多數情況為5-6天，大多數患者可康復，少數嚴重患者可能會進展至嚴重肺炎、更嚴重甚至導致死亡；對於家中長輩更需注意不讓病毒侵入之相關保護措施。中醫講究疾病預防與加強身體主動防禦，也可透過中藥中醫保健方法來增加身體免疫力。

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