中部陰雨河川排流大 農糧署籲稻農不青割、不搶割

中區雨量充足，適逢一期稻作於6月中下旬陸續進入收穫期，但農民擔心稻穗青黃倒伏發芽，農糧署發現不少稻農「搶割青割」水稻，藉以減少災害損失，但農糧署中區分署指出，青割、搶割不僅繳穀收益較低，也可能導致烘乾機運轉不及，影響其他農民稻穀的繳交及烘乾作業。

中部地區近日因天候連日雨勢，山區集水區雨量多，不但日月潭每日進水達150萬公噸，出水更超過220萬公噸，連帶使得集集攔河堰每日進流量夾濁水溪本流達1100萬公噸，不得不進行調節放水到彰化、雲林下游，平均每天200萬公噸。

但近來農糧署發現有農民稻穀未成熟就搶割、青割，不只容易延長烘乾時間，造成烘乾中心壅塞，不僅降低繳穀收益，也影響其他更有需求農民，因此提醒農友水稻成熟後再收割，成熟稻穀不但穀粒飽滿，因水分含量較低、成熟稻穀烘乾效率高，折算乾穀重量多，農友收益亦佳。