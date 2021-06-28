防疫規定影響芒果加工烘製 官田農會加工場爆量要掛號
台南芒果這星期開始盛產，官田區農會芒果乾烘製加工場芒果跟著爆量，農民排隊等交貨委託烘製，官田區農會只好連日滿載加班；總幹事林定億說，為避免群聚及排隊等待，明天開始發號碼牌，農民須依指定時間前來。
官田農會芒果乾烘製加工場今年因農民要求，提早一周開工，隨著盛產期這兩天來委託烘製的農民增加，受限於門口管制，門外出現少見的排隊人潮。
官田區農會加工場剛盛產期就出現往年不見的爆量，主因一些產地加工場場地限制又緊鄰辦公處所，無法做好防疫要求，今年沒對外提供代烘製，鄰近區域的農民都將芒果送來官田加工場。
林定億說，加工場已滿載運轉，就算農民帶著去皮切片芒果委請烘製，也沒辦法立即處理，為避免排隊久候及品質受影響，將發放號碼牌方便管制數量，也讓農民做好準備。
林定億表示，農民須先將芒果去皮切片才能送來，但又不能等太久，否則芒果易乾黑掉，影響品質與外觀，由於加工場滿載，農民一窩蜂地拿來也無法立即處理，且為做好人潮管控，並讓農民掌握削皮切片時間，只好以發放號碼牌方式，讓農民掌握自己烘製的時間，以免太早削皮影響品質，也避免排隊久候。
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