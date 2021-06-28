女子左眼視力突退化只見光 竟是急性視神經炎

南投縣一名蕭姓女子雙眼視力良好，就算年過40仍維持在標準1.0，未料今年2月，左眼突模糊，更在一周內快速減退到僅能看到光，幾近眼盲，急向南基醫院求助，診斷是急性視神經炎，經住院及用藥治療3個多月，左眼重拾視力達0.9。

南投基督教醫院指出，該名患者今年農曆年後到院就診，稱其左眼視力原本良好，有天卻突然模糊，雖然有去診所就醫拿藥，但沒有好，甚至快速變化，短短一周內就從模糊減退到只能看到光，她很害怕會失明，因此從診所轉往該院尋求協助。

南基醫院眼科醫師周介仁說，檢查後發現是急性視神經發炎，導致視力快速減退，若不盡速治療控制發炎狀況，視神經恐會永久損壞，最終導致失明；而向患者說明病情病情嚴重性，排定住院詳細檢查，並進行腎上腺皮質素靜脈注射治療。

而急性視神經炎患者前期治療得跟時間賽跑，愈快治癒對視神經傷害愈小，考量患者身體能負荷前提下，以「類固醇」腎上腺皮質素靜脈注射治療，調節患者免疫發炎反應，快速降低對視神經的傷害，並找出視神經發炎病因，以利後續治療。

院方表示，住院期間查出該名患者是因為免疫系統異常引發急性視神經炎，需長期服用免疫抑制劑，經治療5天出院後，陸續回該院門診治療約3個月，原本只剩光覺的左眼眼睛，現在視力已恢復至0.9，也回歸正常生活。