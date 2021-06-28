快訊

列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

女子左眼視力突退化只見光 竟是急性視神經炎

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投基督教醫院眼科醫師周介仁看診狀況，圖非當事人。圖／南基醫院提供
南投基督教醫院眼科醫師周介仁看診狀況，圖非當事人。圖／南基醫院提供

南投縣一名蕭姓女子雙眼視力良好，就算年過40仍維持在標準1.0，未料今年2月，左眼突模糊，更在一周內快速減退到僅能看到光，幾近眼盲，急向南基醫院求助，診斷是急性視神經炎，經住院及用藥治療3個多月，左眼重拾視力達0.9。

南投基督教醫院指出，該名患者今年農曆年後到院就診，稱其左眼視力原本良好，有天卻突然模糊，雖然有去診所就醫拿藥，但沒有好，甚至快速變化，短短一周內就從模糊減退到只能看到光，她很害怕會失明，因此從診所轉往該院尋求協助。

南基醫院眼科醫師周介仁說，檢查後發現是急性視神經發炎，導致視力快速減退，若不盡速治療控制發炎狀況，視神經恐會永久損壞，最終導致失明；而向患者說明病情病情嚴重性，排定住院詳細檢查，並進行腎上腺皮質素靜脈注射治療。

而急性視神經炎患者前期治療得跟時間賽跑，愈快治癒對視神經傷害愈小，考量患者身體能負荷前提下，以「類固醇」腎上腺皮質素靜脈注射治療，調節患者免疫發炎反應，快速降低對視神經的傷害，並找出視神經發炎病因，以利後續治療。

院方表示，住院期間查出該名患者是因為免疫系統異常引發急性視神經炎，需長期服用免疫抑制劑，經治療5天出院後，陸續回該院門診治療約3個月，原本只剩光覺的左眼眼睛，現在視力已恢復至0.9，也回歸正常生活。

周介仁則表示，為避免復發通常都需找到病因，而免疫系統異常，除了急性視神經炎，也可能出現眼睛疼痛、鞏膜發炎、淚腺發炎、複視等症狀，不可輕忽，患者需按醫囑服藥才不會復發，並保持睡眠充足、規律生活、增加自體免疫力。

南投基督教醫院眼科醫師周介仁說明急性視神經炎原因。圖／南基醫院提供
南投基督教醫院眼科醫師周介仁說明急性視神經炎原因。圖／南基醫院提供
南投基督教醫院眼科醫師周介仁說明急性視神經炎原因。圖／南基醫院提供
南投基督教醫院眼科醫師周介仁說明急性視神經炎原因。圖／南基醫院提供

患者 視力 失明

延伸閱讀

免疫系統異常 40歲女子視力急性惡化只看的到光

陳鴻「2度視網膜破損」！手術後近況曝光

美報告：輝瑞與莫德納疫苗 恐與罕見心臟發炎有關

幼兒園實質停課卻仍收學費 林奕華：教育部竟置身事外

相關新聞

確診個案康復後 恐有7成出現長期新冠病毒感染後症候群

台灣的新冠肺炎確認個案已經超過上萬例，許多人已陸續出院返家休養，雖身體幾乎驗不到病毒，傳染他人的風險微乎其微，但中國醫藥...

「勸世三姊妹」侵隱私 衛武營藝文中心道歉了

躍演VMTheatre Company劇團6月24日在臉書發布「勸世三姊妹」讀劇音樂會開場曲，因女主唱大飆國罵及口白中描...

雨來了！苗栗以南發布大雨特報 北部東半部有36度高溫

受到西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，中央氣象局表示，今天花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，台東縣地區為黃色燈號...

不只咖啡 明年7月手搖飲、便利店須全面標示「咖啡因」

手搖杯飲料常常從名字難以辨別有沒有含「咖啡因」，之前就有民眾在知名飲料店買「黑糖鮮奶」，導致不能喝咖啡因的孩子喝了癲癇。...

國外買血氧機不用再申請 年底前可攜回「一人一台」

新冠肺炎染疫者可能平常看似正常，但血氧濃度已經低於正常值，出現「快樂缺氧」猝死，造成現在血氧機一機難求。不少民眾轉向國外...

YouTuber曝清水洗澡4優點 皮膚科醫師認證：這些族群適合

沐浴產品百百種，一名YouTuber《NanaQ》則實行「一年只用清水洗澡」，並強調此做法還有四種優點，而且絕對能洗得乾淨，引發網友質疑。對此，皮膚科醫師認證「是真的」，不過只適用於乾性肌膚，並建議3種人可用清水洗澡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。