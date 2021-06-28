吃得到煙燻甘蔗香！水根「台味醬燒肉乾」新登場

深耕彰化60餘年的「水根肉乾」，再度攜手彰化永隆牧場「花田喜彘」台灣豬肉，以及百年歷史的社頭「新和春醬油」，在今夏新推出全新「台味醬燒口味肉乾」，讓民眾品嚐肉乾之餘，還能吃到煙燻與甘蔗的香氣，為防疫宅時光增添樂趣。

水根肉乾標榜選用台灣當天現殺溫體豬的豬頸肉、豬後腿，沿用傳統古法，加入天然中藥材熬煮製作，產品涵蓋肉乾、肉絲等不同系列。永隆牧場所創立的「花田喜彘」，則是許多米其林餐廳指定使用的豬肉品牌，豬肉也通過HACCP台灣安全農法多項認證，肉質甘醇。至於新和春醬油創立於日本大正時期，是台灣少數使用「乾式釀造」的醬油，需要將東北黑豆於紫沙瓦缸進行4到6個月的靜置發酵才能生產，產量稀少且富含豆香。

此次所推出的「「台味醬燒肉乾」，即是將花田喜彘的豬肉，搭配上新和春醬油的特級壺底油清、油膏，拌炒新鮮蔬果與雞高湯熬製而成的醬料，最後再用白甘蔗煙燻，並以慢火烘烤。肉乾本身帶有煙燻與甘蔗的香氣，口感彈牙，並且吃得到蔬果的清甜、天然醬油樸實的豆香。單包原價350元，官網優惠價300元，另有綜合圓燒組可供選擇，原價1,200元，官網價1,099元。