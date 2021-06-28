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疫情三級警戒 民航局：國內線退票免手續費延至7月12日

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

交通部民航局表示配合全國疫情三級警戒延至7月12日止，民航局已協調航空公司同步免手續費退票，並持續提供本島搭機往離外島旅客快篩服務。

民航局表示，配合中央流行疫情指揮中心考量國內跨區傳播事件仍然存在，全國維持疫情三級警戒至7月12日止，該局已協調航空公司延長免手續費退票措施，即至7月12日24時止之國內線航班，可免手續費退票，申請期間及相關作業細節，旅客可洽航空公司詢問或至其官網查詢。

民航局表示，民眾在三級警戒期間，仍應依中央流行疫情指揮中心建議避免跨區移動及非必要外出，如仍有搭機前往離外島必要的旅客，應提早至少90分鐘到機場辦理填寫、繳交健康聲明書，有症狀者需接受核酸檢測、不得登機，如果旅客搭機前14天內有疑似症狀者需接受快篩，採檢陰性才允許登機；另旅客亦可自願進行快篩，於採檢陰性後登機，以降低疫情傳播到離外島地區的風險。

疫情 民航局

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