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疫情下求生存 實體購物仍有機會

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
良好的消費體驗將讓消費者在疫情後返回實體賣場商場。（Photo by Santeri Viinamäki on Wikipedia under CC4.0）
良好的消費體驗將讓消費者在疫情後返回實體賣場商場。（Photo by Santeri Viinamäki on Wikipedia under CC4.0）

疫情時代的實體購物的規模可能會縮減，但不會完全消失，且需顛覆以往人們對於「購物中心」的概念。學者認為，享受實體購物是人的天性，因此民眾在大流行結束後重回實體店面消費是可預期的趨勢。多間顧問公司則指出，企業、商場必須在此之前做好轉型準備。

勤業眾信聯合會計師事務所（加拿大）的一份調查指出，大型購物中心若能掌握五大重點方向，包括購物的安全性與便利性、優化消費者體驗、提供更高品質而非傳統零售的食品、利用數位化設施豐富消費體驗、提供多功能環境等，將有望讓消費者返回賣場中消費。

線上與實體購物共存

新冠肺炎疫情爆發後，多數民眾被迫拋棄以往實體購物的習慣，轉而使用線上購物平台。美國之音指出，在2021年的第一季中，線上銷售額佔美國總銷售額的13.6%，且過去十年間，這個比例以每年增加一個百分點的速度持續提升。

然而，芝加哥大學布斯商學院教授施拉格指出，新冠肺炎大流行使該比例在短期暴增了 2% 以上，卻在近日逐漸下降到大流行前的水平。「人們喜歡外出，並享受實體購物的過程」，他強調，部分民眾是因為無法前往實體商店才選擇線上購物，防疫措施鬆綁後，民眾將會回到實體店消費。

BDO Digital 總經理布朗進一步指出，未來的商店將會以線上、實體店並行的方式出現，在線購買、店內取貨，或是店內購買、網上退貨等方案都是有可能的，而企業正逐漸找出自己的生存之道，並為消費者創造新的消費體驗。

提供更積極的服務

報告數據顯示，加拿大前十大購物中心的客流量連年下降，2020年將較於2019年下降了超過四成，衰退比例接近2019年-2018年的兩倍，而新冠肺炎疫情對於零售業更是一次重創，因此報告建議，未來購物中心必須扮演更積極的服務角色，而非單純的陳列、展示與販售商品。

該報告調查消費者可能返回賣場消費的有利因素，其中35%提到，高級的用餐環境與餐點將讓他們回到實體店消費，30%則希望購物環境中有更多令人放鬆的元素，例如植栽或是休閒區域，另外30%則提到，賣場需提供足夠方便的停車環境。

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