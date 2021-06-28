藻礁公投前傳！紀錄片7月線上首映 環團、政界力挺

藻礁公投預計將在8月28日登場，藻礁公投推動聯盟原本培訓種子教師到各地進行宣傳、演講，不過受到疫情衝擊，只能透過辦理線上名人講座，原定暑假檔期將在各大院線上映的紀錄片「藻礁之聲」，電影院因三級警戒暫停營業，也將轉往YouTube讓民眾免費觀賞，讓更多人看見這場環境運動的初衷與歷程。

「藻礁之聲」7月1日將於YouTube首映，藻礁公投推動聯盟昨舉辦線上映前會，邀請紀錄片導演鄧國煜、海洋學者陳昭倫、林惠真、台灣公民參與協會理事長何宗勳、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政等人參與。時代力量立委陳椒華、國民黨前立委陳學聖、陳宜民也出席映後座談。

鄧國煜表示，「藻礁之聲」以獨立製片方式拍攝，耗時2年記錄以藻礁公投領銜人潘忠政為首的一群環保人士及海洋生態學者，捍衛桃園藻礁的過程，片中不添加任何評論色彩，可視為「藻礁公投前傳」，希望民眾觀看後更能了解，一個單純的環境保護運動何以走向公投之路。

鄧國煜提到，拍攝過程中有一個小朋友在父母帶領下，到藻礁觀察生態環境，看見孩子臉上天真的笑容，發現這片風景對他而言宛如一塊樂土，也能理解為何小朋友的父母有強烈想保護藻礁的願望。