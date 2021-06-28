不只咖啡 明年7月手搖飲、便利店須全面標示「咖啡因」

手搖杯飲料常常從名字難以辨別有沒有含「咖啡因」，之前就有民眾在知名飲料店買「黑糖鮮奶」，導致不能喝咖啡因的孩子喝了癲癇。因此衛福部食藥署今預告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」草案，擴大應標示總咖啡因含量的產品範圍，只要「含有咖啡因」的飲料，包含茶、巧克力等都要標示總咖啡因含量，新制預計明年7月1日正式上路。

食藥署食品組科長李婉媜表示，便利店、手搖飲店的現場調製飲料，過去只有咖啡飲料需要標示咖啡因含量，但茶、巧克力等飲品也都含有咖啡因。

加上過去針對包裝飲料，不只限於「咖啡飲料」，也都要求要揭露咖啡因的含量資訊，因此這次將手搖飲和便利商店等現場調製飲料都納入，應標示該杯飲料的總咖啡因含量。另外，也新增QR Code或其他電子化方式，可作為標示方法之一。

李婉媜說，草案評論期60日，蒐集各界意見。如順利通過，新制將於明年7月1日上路，如未依規定標示現場調製料咖啡因含量，依食安法規定，處新台幣3萬至300萬罰鍰；標示不實者，處4萬至400萬罰鍰。