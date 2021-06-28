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疫情期間鼓勵民眾上工 勞部輔導民間團體參與即時上工

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

疫情持續衝擊各行各業，影響就業市場。勞動部今天表示，自明(29日)起，將輔導民間團體參與即時上工計畫，提供職缺，協助政府推動防疫、社會公益或社區關懷等工作。有意願擔任用人單位的民間團體，可向勞動力發展署各地分署提出申請。

勞動部表示，申請計畫的民間團體，必須是依據人民團體法立案之社會團體、職業團體，或依財團法人法設立之財團法人、依法設立之合作社、儲蓄互助社、農會、漁會或工會，可申請1次最長補助3個月。

民眾只要是年滿15歲國民或獲准居留工作的外陸籍（含港澳）配偶，都可以申請參加。每人每小時工作核給基本工資時薪160元、每月最高工作80小時。如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼，依每月工時最高80小時計算，每人每月新臺幣2千元，依實際上工時數按比例核給。

隨著疫情影響時間延長，待協助的民眾將持續增加，勞動部表示希望透過和民間團體的合作，幫助更多民眾在這段過渡期間穩定經濟生活。有意申請計畫的民間團體可以電洽勞動力發展署所屬各分署，或撥打免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務。各分署聯絡資訊如下：

(一) 北基宜花金馬分署：(02)8995-6399＃1536。

(二) 桃竹苗分署：(03)485-5368＃1211。

(三) 中彰投分署：(04)2359-2181＃2114、2124、2130。

(四) 雲嘉南分署：(06)698-5945＃1150。

(五) 高屏澎東分署：(07)821-0171＃2316。

勞動部 財團法人法

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