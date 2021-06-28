如何保護農水、取締執行公權力？農水署辦法治教育講習

農委會農水署為增進服務，在全國各地區巡迴辦理20場次法制教育訓練課程，使農田水利事業人員具備專業行政職能，並將法律知能融入業務執行中，落實灌溉管理與灌溉水質保護、取締等公權力。

農委會表示，以往農田水利會為公法人，並無公權力辦理強制力執行事項，對於行政程序法、行政罰法、行政執行法及其他與公務機關實務運作息息相關的行政法領域非其專業職能培訓重點。

農委會說，但全國17個農田水利會改制為農水署17個管理處後，均須依農田水利法及相關子法規，執行大量公務，諸如過去農田水利會因無公權力可即時取締灌溉水質汙染案件，於農田水利法施行後，已可依汙染事實證據以裁罰，保障農產品安全。因此各項行政程序精準執行，確保行政行為正確有效，為現階段農田水利事業人員亟需職能。

農委會表示，農水署為強化管理處專業行政職能，特別規畫「110年度農田水利事業人員法制教育及法規精進計畫」，使管理處任職的農田水利事業人員能妥善適用農田水利法、相關子法及行政法規，以處理各項農田水利事務，提升各管理處人員法制職能。該項計畫規畫辦理20場次地區巡迴法制教育訓練課程，參訓對象為管理處與工作站第一線執法同仁，實施範圍將遍及全國17個管理處，現已辦理11場次，累計受訓學員達598人，並針對各場次學員所提的回饋意見，彙整具法律探討價值議題，據以召開專家學者座談會，深入研議當前農田水利事業人員所承擔的責任及挑戰。

農委會說，藉由教育訓練，可將內容落實到平日公權力執行，讓農田水利事業施政更完善，使農民因灌溉服務品質改善。