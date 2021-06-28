YouTuber曝清水洗澡4優點 皮膚科醫師認證：這些族群適合

沐浴產品百百種，一名YouTuber《NanaQ》則實行「一年只用清水洗澡」，並強調此做法還有四種優點，而且絕對能洗得乾淨，引發網友質疑。對此，皮膚科醫師認證「是真的」，不過只適用於乾性肌膚，並建議3種人可用清水洗澡。

NanaQ拍攝影片分享自己一年只用清水洗澡的成果，她指出此做法共有四大優點，包括省錢，不用購買沐浴產品、省時，不用花時間外出購買沐浴用品、省空間，可減少瓶瓶罐罐，讓浴室更為整潔、環保，不過她表示這僅是附加價值，最初以清水洗澡的原因並非環保。

NanaQ表示，她連私密處、屁股等也都是以清水清洗，即使生理期報到時也不會有搔癢不適感。她也說，身邊朋友對於她以清水洗澡都很驚訝，可見她的身上沒有臭味，不過也不會有其他香味。

NanaQ說，她每天早上都會運動流汗，加上她很會流汗，運動後也都是以清水洗澡，身體都不會黏黏的，非常清爽。有網友力挺她的論點，留言「我也是很少用沐浴乳欸」、「從我小學三年級到現在都是用清水洗澡的，用沐浴乳的次數在5次以內，我可以很負責任的說，不會有什麼問題」、「我三十年來都用清水洗澡」。

不過也有不少網友認為她的做法並不正確，甚至質疑NanaQ主張清水洗澡，卻還曾業配沐浴產品，並不合理，留言「啊不是還幫代言沐浴乳」、「油性體質一年如果只用清水洗澡，你媽媽可能會不認得妳拿刀子把你趕出去，以為你是流浪漢」、「做工的人是不可能不用洗潔用品洗澡的，臭都臭死了」。

根據《ETtoday》報導，皮膚科醫師蔡逸姍表示「清水洗澡沒有錯」，但只能針對乾性肌膚者使用，她也建議3種人可使用清水洗澡，包括1歲以下嬰兒、患有濕疹、異味性皮膚炎的患者，有皮膚病的患者若以清潔力過強的沐浴產品，可能刺激肌膚加重病情。

蔡逸姍表示，油性肌膚者、有體臭或狐臭、胸前背後容易長痘痘的人，都不建議只用清水洗澡，因為油水不互溶，對於出油較多的人，若只以清水清洗恐會洗不乾淨。她也提醒，目前正值疫情期間，從事高風險工作者仍須落實清潔作業。