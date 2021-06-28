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集水區下小雨 德基水庫蓄水率今天升至31.67%

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中地區今天清晨下大雨，集水區德基水庫下小雨，蓄水量緩慢上升。圖／民眾提供
台中地區今天清晨下大雨，集水區德基水庫下小雨，蓄水量緩慢上升。圖／民眾提供

台中地區今天清晨下大雨，雨勢驚醒許多人，集水區德基水庫下小雨，因水庫目前不發電也不放流，蓄水量緩慢上升，蓄水率從昨天的30.83%，上升到今天的31.67%，大甲溪發電廠人員希望近日的雨勢，能多下在集水區，讓德基水庫早點恢復以往蓄水量充足的水準。

德基水庫上游集水區昨天一天累積雨量只有0.5毫米，大甲溪發電廠副廠長王義燾表示，據氣象局觀測，德基水庫上游集水區今天零時至上午7點30分，雨量也只在2至6毫米左右，非常少，希望如氣象預報，雲雨帶在中午往北部上移，為德基帶來雨量。

今天早上7點，德基水庫水位1362.87公尺，進流量維持在17cms，到早上9點多，進流量已達20cms，蓄水量5903萬噸，因水庫只進不出也不發電，比昨天5747萬噸仍進帳約156萬噸，蓄水率31.67%。

水庫 雨量

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