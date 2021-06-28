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雨來了！苗栗以南發布大雨特報 北部東半部有36度高溫

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太平洋高壓顯著 彭啟明：周四起進入夏季炎熱天氣型態

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
彭啟明表示，北部及東半部反而在西南風的沉降區域內，相對之下頗為悶熱，預期今天高溫仍上看34至36度。聯合報系資料照
彭啟明表示，北部及東半部反而在西南風的沉降區域內，相對之下頗為悶熱，預期今天高溫仍上看34至36度。聯合報系資料照

氣象達人彭啟明表示，今天仍受到西南風的影響，西半部水氣偏多，配合上海陸風環流，從苗栗以南到屏東都有顯著降雨，其中較大雨勢集中在彰化到高雄附近，幾個小時內就有60至100毫米的累積降雨，時雨量甚至高達40至50毫米，雖然不是很激烈的強降雨，但感受上，有時短延時強降雨的雨勢頗大，而且一早在雲林彰化附近有顯著雷擊閃電，預計今天上午都仍有雨勢持續發展，西半部可能延續到午後。

彭啟明表示，北部及東半部反而在西南風的沉降區域內，相對之下頗為悶熱，預期今天高溫仍上看34至36度，非常的悶熱不舒適，外出要防曬防中暑。靠山區仍有局部午後熱對流發展機會，不過還是以中南部山區較多，北部較少。

他說，明後天仍是西南風的環境，中南部仍然有較大雨勢發生機會，尤其在凌晨到清晨期間的雨勢較大，但趨勢上會逐漸緩和一些，整體來說水氣有逐漸減緩的趨勢。

彭啟明說，7月1日(周四)預期太平洋高壓會顯著的西伸過來，不過這是逐步發展延伸，周四開始西南風會稍微減弱，降雨也會減少，台灣可以說是進入典型的夏季，各地感受上會覺得一下子就熱起來，這在中南部感覺會很明顯，農民朋友要注意這樣的氣候環境改變。而梅雨鋒面也持續盤據在浙江到江蘇緯度附近，持續在長江中下游盤據發展，台灣也正式可以很篤定的說，脫離梅雨鋒面的影響，轉為夏季的天氣類型。

他表示，目前預測上7月中上旬，台灣附近將是偏熱的天氣類型，受到太平洋高壓延伸的結果，各地都是偏高溫炎熱，偶有局部午後雷陣雨發生，要留意這段期間會偏熱，外出活動務必要防曬防中暑，做好該有的防備。7月下旬開始，西太平洋海域將轉換，在菲律賓東方海面上，會較有利於熱帶擾動的發展，也就是颱風較容易發展生成，也建議您如果颱風演練還沒做，可以多趁這中上旬期間進行。

彭啟明表是，今年的東太平洋靠近赤道區域的海溫，目前已經回歸正常，不至於像去年偏向反聖嬰，也發生7月沒颱風的奇怪現象，今年西太平洋颱風的發展應該會趨於正常，還是要多做準備，才可以從容面對大自然每年帶給台灣的3到4個颱風威脅。

颱風 彭啟明 防曬 天氣動態

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