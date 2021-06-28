雨來了！苗栗以南發布大雨特報 北部東半部有36度高溫

受到西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，中央氣象局表示，今天花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，台東縣地區為黃色燈號，會出現攝氏36度以上高溫，因此發布高溫警報，提醒民眾注意。

氣象局說，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

此外，西南風影響，也易有短延時強降雨，氣象局也針對苗栗以南地區發布大雨特報，苗栗以南9縣市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨西南季風持續帶來不穩定大氣，迎風面雲層發展，伴隨降水回波，苗栗以南有明顯降雨。

他表示，根據最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天「梅雨滯留鋒」在長江流域徘徊，「太平洋高壓」並未增強西伸，台灣盛行「西南季風」，大氣溫暖潮濕且不穩定，苗栗以南有不定時降雨，且有「劇烈天氣」及「大量降雨」發生的機率，應注意防範。

吳德榮說，背風面的北部、東半部則高溫炎熱；北部近山區及東半部午後亦有局部雷陣雨的機率，北部平地的機率較低。今日各地區氣溫：北部23至36度，中部24至33度，南部23至34度，東部23至36度。周三(30日)西南風漸減弱，中南部降雨趨緩、但仍有局部短暫陣雨的機率；背風面的北部、東半部則高溫炎熱，東半部午後亦有局部降雨的機率。

他表示，最新歐洲模式模擬顯示，週四起至下周日(7月1至4日)「太平洋高壓」逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入「夏季型」的天氣。各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。