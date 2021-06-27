大雨挹注嘉義仁義潭水庫近滿水位 民眾捕捉溪流奔騰美景

近日受西南氣流和滯留鋒面影響，嘉義縣山區出現大豪雨，提供嘉義地區用水的蘭潭和仁義潭水庫也接近滿水位，有民眾忙裡偷閒，捕捉溪水奔騰的美景，南區水資源局表示，這波降雨為嘉義水庫帶來不少水位，期待接下來更多的降雨挹注。

嘉義蘭潭水庫蓄水量相較昨天增加45萬立方公尺，來到836萬立方公尺，有效容量比90.57%，相較起來，仁義潭水庫僅增加3萬立方公尺，但有效容量比卻提升至95.93%，近乎滿水位。

蘭潭和仁義潭水庫今天分別累積4及6.5毫米，曾文水庫同樣大進補，今天截至下午4時累積降雨量10.5毫米，增加707萬立方公尺，南區水資源局副局長鄒漢貴說，這兩天降雨對水情助益良多，經濟部22日轉雲嘉縣市水情為綠燈，未來可以期待鋒面帶入更多雨量。

嘉義縣市近日陰晴不定，仍有民眾忙裡偷閒，出門捕捉八掌溪攔沙壩出現瀑布的美麗景致，傾下而下的水彷彿銀色絲綢，令人振奮不已，縣民呂超之也在分享附近的溪流，看著滾滾溪水，他也期許台灣疫情能早日過去，社會再次恢復以往的祥和。