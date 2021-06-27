親子牙醫體驗營視訊登場 牙醫上演糖果獅大戰蛀牙魔王

基隆市連辦多年的親子牙醫體驗營，今年受疫情影響，今天改以線上視訊方式登場。牙醫師公會口腔衛生推廣委員會主委林建宏提醒家長和小朋友，停課不停學期間，千萬不要吃過量甜食和含糖飲料，餐飯、睡前要刷牙，並使用含氟濃度1000ppm牙膏，才能預防蛀牙。

林建宏說，親子牙醫營線上活動在今天上午舉辦2場，共約30名小朋友參加。雖然無法像往年一樣，帶著小朋友到牙醫診所參觀，但線上視訊活動也可給小朋友不同的體驗。

今年的活動由林建宏負責「說故事時間」，另一名牙醫師蔡宛儒負責家長衛教。林建宏使用糖果獅和蛀牙魔王玩偶，以活潑的方式和小朋友互動。

林建宏設計的課程內容是愛吃甜食的糖果獅蛀牙了，要小朋友一手拿著糖果，並念著召喚密語：「甜甜糖果，召喚蛀牙蟲」，接著蛀牙魔王出現在鏡頭前，跟大家解說糖果獅蛀牙的原因。

林建宏接著要小朋友拿出秘密武器牙刷，念著咒語：「刷牙刷刷刷，蛀牙魔王殺殺殺」，一起消滅蛀牙魔王，最後再請小朋友在鏡頭前跟著糖果獅一起學刷牙。

林建宏還教小朋友哪些是有害牙齒的食物，那些食物對牙齒是健康的，並在線上指導小朋友實際刷牙，提醒小朋友不要讓小蛀牙蟲，因為主人吃太多甜食飲料，變成可怕的蛀牙魔王。