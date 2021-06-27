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屏東枋山芒果疫情波及？ 農委會：全球無蔬果包裝染疫案例

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
枋山芒果。記者劉星君／攝影
枋山芒果。記者劉星君／攝影

全台芒果進入盛產期，但近日屏東縣爆發新冠肺炎疫情反而波及芒果，部分消費者產生疑慮，導致購買意願降低。農委會表示，其實國內專家說全球目前並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，消費者可以放心採購，只要注意食用前的清洗即可。

農委會表示，枋山地區位近屏東南部恆春半島北方，為一狹長丘陵地形的芒果產區，背山面海，為亞熱帶環境氣候，具有生產優質芒果的地理條件，加上長年來農民積極研習提高芒果品質的栽培技術，使得枋山地區芒果優質名聲響徹國內外。

農委會說，今年年初枋山地區因乾旱使得芒果開花結果減少，加上年初低溫的淬鍊，也讓今年芒果品質較往年為優。為協助枋山地區芒果行銷，已請枋山地區農會協助收購農民生產的優質芒果，也會媒合企業團體訂購，消費者可透過農會網站訂購，呼籲全國消費者一起以實際行動挺農民。

芒果 農民 農委會 屏東縣 恆春

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