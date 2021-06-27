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4菜1湯988、外帶68折！飯BAR、越亮河粉享優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
越亮推出全品項外帶68折優惠。圖／麗品餐飲提供
越亮推出全品項外帶68折優惠。圖／麗品餐飲提供

為了幫防疫在家的民眾張羅三餐，時尚中菜「飯BAR智作」推出4人份的套餐方案，以每週7天為主題，日日推出不同的料理組合，並且提供訂閱制方案，包下整週的午晚餐。另外同集團的「越亮」越式餐廳，則是推出全品項外帶68折的優惠，讓民眾輕鬆品嚐手沖生牛肉河粉、香茅叢林直火烤牛排飯等南洋風料理。

不同於傳統的中式餐館，飯BAR智作主打老菜新作的時髦特色，將川、粵、滬、湘、閩等五大菜系，以創意手法重新擺盤，增添更多用餐樂趣，目前共有信義微風店、內湖旗艦店等2間門市。此次推出的4人套餐，在當週的每一天推出不同的組合，採4菜1湯的設計，吃得到干鍋五花肉、老靈魂蒜泥白肉、宮保嫩雞片、沙茶牛魔王、十八彎肥腸阿甘鍋、剁椒牛兒片等不同的菜色，每日988元，並且提供「週訂閱」方案。

至於以越南料理為主題的「越亮」，主打越南河粉，目前共有南港車站」、微風北車2間門市。針對疫情期間，也推出全品項「外帶自取68折」的方案，包括有手沖生牛肉河粉、香茅叢林直火烤牛排飯、越式法包等菜色，均可享優惠。

「飯BAR智作」推出4人份的套餐方案，每日變化菜色，每套988元。圖／麗品餐飲提供
「飯BAR智作」推出4人份的套餐方案，每日變化菜色，每套988元。圖／麗品餐飲提供

微風 套餐

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