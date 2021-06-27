4菜1湯988、外帶68折！飯BAR、越亮河粉享優惠

為了幫防疫在家的民眾張羅三餐，時尚中菜「飯BAR智作」推出4人份的套餐方案，以每週7天為主題，日日推出不同的料理組合，並且提供訂閱制方案，包下整週的午晚餐。另外同集團的「越亮」越式餐廳，則是推出全品項外帶68折的優惠，讓民眾輕鬆品嚐手沖生牛肉河粉、香茅叢林直火烤牛排飯等南洋風料理。

不同於傳統的中式餐館，飯BAR智作主打老菜新作的時髦特色，將川、粵、滬、湘、閩等五大菜系，以創意手法重新擺盤，增添更多用餐樂趣，目前共有信義微風店、內湖旗艦店等2間門市。此次推出的4人套餐，在當週的每一天推出不同的組合，採4菜1湯的設計，吃得到干鍋五花肉、老靈魂蒜泥白肉、宮保嫩雞片、沙茶牛魔王、十八彎肥腸阿甘鍋、剁椒牛兒片等不同的菜色，每日988元，並且提供「週訂閱」方案。