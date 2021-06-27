自費PCR採檢 榮總軍醫院6月28日起降價至3500元

國內新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今天宣布，自28日起，退輔會體系醫院與軍醫院體系，自費PCR採檢費用降至新台幣3500元，急件降至4500元。

民眾因出國工作求學或陪病等因素，有自費做新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）PCR採檢需求。自費PCR採檢要價5000到7000元不等，費用較國外高，屢遭詬病。

指揮中心昨天宣布，衛福部立醫院自費PCR採檢費用調降，常規檢驗從5000元降至3500元，可在採檢後48小時內取得報告；至於當天可得知結果的快速檢驗急件，則從7000元降至4500元，從今天起適用。

指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會表示，榮總等退輔會體系醫院，以及三總等軍醫院體系，也將跟進降價。自28日起，自費PCR常規檢驗一律降價至3500元，快速檢驗急件降至4500元，減輕民眾負擔。