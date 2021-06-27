影／武陵農場推全國首創水蜜桃身分證 掃瞄抽住宿券

目前是水蜜桃產期，武陵農場推出全國首創的水蜜桃身分證，每顆水蜜桃都有專屬的標籤號碼，結合QRcode，消費者可掃瞄了解水蜜桃產銷履歷內容，還可參加抽獎，最大獎有武陵農場免費住宿一晚的住宿券。

武陵農場長方正和副場長胡發韜今天到水蜜桃包裝場了解驗證作業情形，方正並協助貼上水蜜桃的專屬標籤，胡發韜表示，因應疫情關係，武陵農場將原本只供應來場遊客現場採購的水蜜桃，因應疫情休園，低調默默的推出團購活動，沒想到15天內，就炙手可熱訂單滿滿，已達1700盒。

武陵農場推出全國首創的水蜜桃身份證，每顆水蜜桃都有自己獨一無二的專屬標籤號碼，並結合科技運QR code，可以連接到專屬的網站介紹武陵水蜜桃的故鄉，包括「溯源管理」及「產銷履歷」的精神與概念，也將結合會員制的概念，逐步建立武陵農場的鐵粉。

另外設計有趣的小遊戲與消費者互動，買水蜜桃消費者可玩遊戲得大獎，體驗水蜜桃這珍貴自然，擁有生態多樣化與自然無毒的天然環境，認識這珍貴的水蜜桃，粒粒皆辛苦，得之不易，並建立武陵農場的品牌精神與價值。