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高原交流道6月29日通車 到小人國六福村車程僅3至10分鐘

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國道3號增設高原交流道空拍。圖／高公局提供
國道3號增設高原交流道空拍。圖／高公局提供

行政院長蘇貞昌今天上午宣布高原交流道於6月29日中午12時開放通車，高公局說，這是為了紓解國道3號龍潭及關西交流道的尖峰車流，因此利用國道實施電子收費後舊有龍潭收費站重置空間增設高原交流道，未來下交流道前往鄰近小人國、六福村、石門水庫等景點只要3至10分鐘車程。

交通部長王國材表示，有鑑於龍潭地區周邊分布有中山科學院、龍潭科學園區、渴望科技園區及石門水庫、小人國、六福村等風景遊樂區，甫完工的台灣客家茶文化館也在附近，為桃園市科技及觀光產業重鎮，中長程交通需求大；現況進出國道3號，無論由北側的龍潭交流道或是南側的關西交流道，均須穿經龍潭、關西市區，以致上下班尖峰時段及假日，經常造成國道主線及交流道服務水準降低，連絡道路及地方道路嚴重壅塞，影響地區整體發展。

高公局長趙興華說，高原交流道位於國道3號里程71k+480~73k+900範圍，為一鑽石型交流道，並拓寬高原路（桃68）做為交流道連絡道路，分別於南向、北向各設置有進出匝道共4支，由榮金營造工程股份有限公司負責施工，於107年12月4日開工，其中南出匝道橋高程約為306.6公尺，通車後將成為國道3號全線高程最高的交流道。本計畫總經費為10.28億元，其中用地及拆遷補償費、高原路跨越橋拓寬工程費共3.41億元由桃園市政府負擔。

高原交流道開放通車後，民眾下交流道前往鄰近的渴望園區、小人國、六福村、中山科學院、石門水庫等著名景點或是產業園區，僅約需3至10分鐘車程，可分散鄰近龍潭及關西交流道進出車流，減輕地區道路通過性車流的交通負荷，對於龍潭地區相關科技、工業園區及觀光產業等，提供更直接聯外運輸服務。

高公局說，去年到現在，行政院也核定「桃園桃17蘆興南路補助案」、「國道1號林口交流道改善工程」、「國道1號增設中豐交流道工程」、「國道3號增設桃園八德交流道」等工程。

國道 石門水庫 小人國

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