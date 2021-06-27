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南投竹山瑞龍瀑布整修期再延 休園至11月30日
南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區因吊橋面板將達使用期限，去年11月起休園進行工程整建，原訂今年6月底可望竣工，但因碰上疫情，且尚未竣工，縣府決定延長休園期限至11月30日，同步提升整體觀光舒適度及完善公共服務環境。
縣府指出，瑞龍瀑布位在竹山坪頂里加走寮溪沿岸，距市區僅15公里，交通方便，毋須進入深山就能近距離欣賞壯麗的瀑布美景，負離子濃度更是溪頭的3倍，而有「竹山第一瀑」之稱，且上游就是知名的太極峽谷，山林生態觀光資源豐沛。
而為便利民眾遊憩，縣府前年重新規畫竹山鎮瑞龍瀑布園區，並設置觀景平台及步道等設施，民眾從停車場出發，步行竹林棧道到瑞龍吊橋僅約500公尺，再從吊橋處走500公尺就能抵達瀑布區，步道距離適中，很適合親子健行。
但因瑞龍瀑布吊橋面板使用年限將近，雖無安全疑慮，但縣府評估後續仍得汰舊換新，因此自去年11月起暫時休園，並重新更換吊橋面板和相關設施，原訂今年元月底重新開園，後因整建工程尚未竣工，再度公告延長休園至6月底。
未料，今年5月爆發本土疫情，縣府表示，因應三級警戒延長，目前全縣風景區均休園至7月12日，評估瑞龍瀑布園區防疫，並將同步提升整體觀光舒適度及完善公共服務環境，延長休園至11月30日，籲請遊客配合施工期間請勿進入。
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