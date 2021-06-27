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你需要我就免費做！新北A餐計畫多達70家業者響應

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
由不二弄咖啡發起的A餐計畫，至今已經多達70家民間業者響應。圖／取自網路
由不二弄咖啡發起的A餐計畫，至今已經多達70家民間業者響應。圖／取自網路

受到警戒三級影響，餐廳一律取消內用，對比不少業者減少開銷，新北市新莊「不二弄咖啡」則在老闆蔡依帆發起下推出A餐計畫，只要民眾需要這份A餐，業者就免費做，盼為處於低氣壓的社會注入正能量，甚至有熱心網友製作A餐計畫分布圖，已有70家業者響應。

蔡依帆透露，先前他和妻小聊天之間，想到有些小朋友因弱勢，營養午餐是他1天最豐盛1餐，如今三級警戒無法到校，該如何求溫飽，才會發起A餐計畫，只要任何人有需要，不二弄咖啡都願意免費提供餐點加飲料。

起初除在個人臉書宣傳A餐計畫外，蔡依帆也用不二弄咖啡之名在社團「愛新莊我是新莊人」宣傳，希望能幫到有需要的民眾，而社團中也有不少民間業者，看到A餐計畫後紛紛響應，還有宜蘭的業者說要捐款支持。

不過欲捐款的業者都被蔡依帆婉拒，他認為自己和其他店家不是全都認識，若捐款擔心之後會有爭議，會請業者捐給其他社福團體。其中原本要用捐款響應的三德中醫診所，突發奇想改用免費看診方式響應A餐計畫。

發起A餐計畫後，不二弄咖啡單日最多也只做5到6份愛心餐點，蔡依帆指出，這數字並不多，有些真正需要幫助的民眾，在資訊取得或交通上有困難，所以有熱心網友特別製作地圖，如果需要民眾看到離家近的就能去。蔡依帆說，基於客人隱私，只要客人開口「來份A餐」，店家不會多問隨即做好熱騰騰的餐點免費送。

疫情期間光營業額已經少掉一大半，蔡依帆仍執意要推動A餐計畫，他說：「開店做生意的，決不會因為你做這5、10、20份餐點就賠錢，社會服務、貢獻、正確品牌價值才是要做的。」

被問到萬一有貪小便宜的人來吃免錢該如何，老闆霸氣回應，不會因為少數人讓需要幫助的人得不到幫助，貪小便宜一定有，但沒關係，這些都有考量在既有成本。

截至目前，已經有70家業者響應A餐計畫，蔡依帆表示，這幾年台灣充斥很多負能量，許多人活動絕望、失望中，A餐計畫這件事沒有政治考量，單純是想做且做得到，給這個社會一些正能量。

不二弄咖啡發起A餐計畫，每天都提供免費餐點給需要的人享用。圖／取自不二弄咖啡臉書
不二弄咖啡發起A餐計畫，每天都提供免費餐點給需要的人享用。圖／取自不二弄咖啡臉書
有熱心網友認同A餐計畫理念，特別把有參與的店家製作成地圖方便民眾查詢。圖／取自網路
有熱心網友認同A餐計畫理念，特別把有參與的店家製作成地圖方便民眾查詢。圖／取自網路

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