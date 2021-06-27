疫情衝擊枋山芒果退訂？ 芒果農：自主品管非退訂潮

屏東縣枋山鄉遭Delta變異株來襲，現正值芒果採收尾聲，網路傳出有匿名截圖指稱，因枋山遭變種病毒入侵，導致出現退訂潮。枋山芒果女青農林町霙說，目前詢問數家枋山地區芒果農，均無聽聞退訂潮，呼籲消費者不要隨之起舞；屏東縣府農業處長鄭永裕說，單純個案，枋山地區產銷運作正常，也提醒農民加強防疫措施。

枋山鄉芒果農林町霙說，枋山芒果產期大約到7月中下旬，枋山地區許多優質果農為確保品質，只要連日大雨，擔心芒果遭受水傷，就會自主品管不出貨，感謝消費者都耐心等候。她解釋，芒果熟成可吃時，果皮有兩種表徵，一是黑點，代表已熟成，另是整顆芒果透紅鮮豔，也是熟成象徵，但消費者不明瞭，誤以為芒果有黑點是品質不佳，其實是把馮京當馬涼，因此，出貨前都會再三說明。

數個芒果產銷班的顧問黃耀寬說，芒果季輔導許多芒果農轉攻電商，銷售總額300萬元以上，最大的客訴與誤解，其實是消費者說芒果上有黑點，誤以為是壞果，但卻是熟成可吃的好兆頭。

林町霙說，她目前尚未接獲消費者要退訂，反倒是許多經常訂購的常客，知道他們在疫情熱區，打電話來關心疫情情況，也請他們要保重身體。受到疫情影響門市業績僅剩下1成，疫情防堵，縣府動作快速，家中成員昨都完成篩檢，今天都打完疫苗。

農業處指出，芒果產季尾聲，尚未出現滯銷，會請產區集貨時加強消毒，消費者擔憂接觸紙箱，因此集貨時將芒果先放在暫置區後，之後消毒，消毒後再上貨車出貨。

農業處長鄭永裕說，外傳因疫情退訂，純屬個案，請大家不要汙名化，現階段合作社、農會、共同運銷都正常。