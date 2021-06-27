醫揭三步驟分辨「真假血氧計」 苦主嘆：可扔回收了

疫情尚未趨緩，三級警戒三度延長至7月12日，民眾長時間待在家中難免人心浮動。近期出現許多民眾因擔心「快樂缺氧（隱形缺氧）」而瘋買血氧計情況，ICU醫師陳志金便發文提醒，更分享確認血氧計真偽的方式，貼文引起網友熱議。

陳志金近日平時常在FB個人粉專「Icu醫生陳志金 」分享有關疫情資訊或是生活趣聞，近日他便分享有關辨別血氧計真偽的方式。他在文中說明最近因媒體報導新冠肺炎會有隱形缺氧的症狀，「民眾一窩蜂的購買『血氧計」』。」他進一步指出，坊間有許多販售血氧計的業者，多數民眾難辨真偽，有可能買到「沒有功能的仿冒品」。

對此陳志金提出三點確認步驟，首先真品只有夾在活人的手指、腳趾，才會有數字顯示，「如果夾在非生命體上(可以用筆測試)，還可以看到數字在跳動的，那就是假的！」第二點則是運動後心跳要比靜止時升高許多，「如果數字差別不大，那就是假的！」

陳志金分享第三點可透過閉氣確認，因為閉氣時血氧會下降，且閉氣結束後血氧仍會繼續降低，「因為心臟要把血液送到指尖，是需要『時間』的」，因此他提醒閉氣後血氧指數延後下降的情況，「不是機器壞掉或者是仿冒品喔！這樣的，才是真的！」

陳志金道破仿冒的血氧計的套路，「設計一個會跳動的數字(例如血氧96-99之間隨機跳動，心跳在70左右變化)，很容易就會騙過一般人。」但只要製造幾個生理變化來測試，便可辨別真偽。文末他也直問「你是買到真的血氧計，還是只是買到一個會隨機顯示數字的LED燈呢？」

貼文一出引起網友熱議，讚數更高達1.2萬，「我家的筆心跳都好快，我的血氧計可以扔回收了」、「測試完，還好家裡娃娃跟包包沒心跳⋯⋯呼～」、「今天有看到有人分享，夾在娃娃也有98⋯⋯那隻兔子都要復活了」、「之前就有聽說過，很多便宜的都是放個晶片在裡面隨機跳數字，千萬別貪小便宜，一分錢一分貨啊」。