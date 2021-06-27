田中農會防疫米糧箱 讓料理達人讚不絕口

彰化縣田中鎮農會推出防疫米糧箱，田中是稻米重要產區，農會總幹事張瑞欣說，農會將在地特產稻米、麻油、維力炸醬、牛奶麵等混搭，讓民眾簡單煮也能吃出美味與健康，甫上網就衝出不錯的業績，深獲好評，還有人一次訂十箱存糧及送親朋好友。

彰化縣清水岩生態園區專案經理梁秀琴是料理高手，她訂了二箱田中農會的防疫米糧箱，她說，最近去全聯跑了三次仍買不到麵條，乾脆上網找麵條，發現田中鎮農會的米糧箱組合多樣「很讚」，立即下單，一到貨，也很愛煮的女兒迫不及待煮了紫米飯當晚餐，還有消夜桂圓紫米粥，她則是吃米卡龍追劇。

防疫米糧箱有2公斤裝的台梗九號米、還有養生黑米、牛奶麵、麵線、麻油、維力炸醬、米卡龍，張瑞欣說，先前有些單位推出蔬菜箱但因宅配量太多延誤運送時間，傳出有蔬菜箱到貨時菜已不新鮮，農會思考那些組合可以讓消費者接受度更高，又比較能存放，所以推出這款米糧箱。