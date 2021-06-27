田中農會防疫米糧箱 讓料理達人讚不絕口
彰化縣田中鎮農會推出防疫米糧箱，田中是稻米重要產區，農會總幹事張瑞欣說，農會將在地特產稻米、麻油、維力炸醬、牛奶麵等混搭，讓民眾簡單煮也能吃出美味與健康，甫上網就衝出不錯的業績，深獲好評，還有人一次訂十箱存糧及送親朋好友。
彰化縣清水岩生態園區專案經理梁秀琴是料理高手，她訂了二箱田中農會的防疫米糧箱，她說，最近去全聯跑了三次仍買不到麵條，乾脆上網找麵條，發現田中鎮農會的米糧箱組合多樣「很讚」，立即下單，一到貨，也很愛煮的女兒迫不及待煮了紫米飯當晚餐，還有消夜桂圓紫米粥，她則是吃米卡龍追劇。
防疫米糧箱有2公斤裝的台梗九號米、還有養生黑米、牛奶麵、麵線、麻油、維力炸醬、米卡龍，張瑞欣說，先前有些單位推出蔬菜箱但因宅配量太多延誤運送時間，傳出有蔬菜箱到貨時菜已不新鮮，農會思考那些組合可以讓消費者接受度更高，又比較能存放，所以推出這款米糧箱。
張瑞欣說，米糧箱原價1200元，特價999元還含運，農會此次和田中在地知名廠商維力公司合作，還有田中特產麻油，不論是用維力炸醬或麻油拌麵、煮湯麵，加點燙清菜，就是清爽飽足的一餐，也很適合職業婦女料理，不只在農會臉書平台銷售，也上東森、新東陽網路平台銷售，讓民眾訂購更方便。
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