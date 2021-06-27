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最美行星最佳觀測期 土星、木星今明「合月」午夜登場

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
久違的木星、土星又將進入最佳觀測期，並且先以「土星合月」與「木星合月」呈現在大家眼前。圖／北市立天文教育館提供
久違的木星、土星又將進入最佳觀測期，並且先以「土星合月」與「木星合月」呈現在大家眼前。圖／北市立天文教育館提供

疫情三級警戒，不過久違的木星、土星又將進入最佳觀測期，並且先以「土星合月」與「木星合月」呈現在大家眼前，台北市立天文教育館表示，6月27、28日午夜後，月球、木星與土星這三個夜空中最顯目的星體，將簇擁出現於東南方天空，形成一幅不可多得的夜空美景。

北市天文館表示，「行星合月」是指行星和月球在天球上的經度相同，也是行星和月球在視線上較接近的時候。6月底的木、土兩大行星合月，首先登場的是27日17時27分的土星合月；木星合月則發生在29日2時42分，不過月球和木、土星都在大約23時之後才會升起。

天文館表示，木星與土星也是望遠鏡視野中最美麗的兩顆行星，以普通的雙筒望遠鏡就能看見木星衛星的運行與排列變化，透過簡易的小型天文望遠鏡還可以看到土星光環和木星衛星的「凌」、「食」等令人著迷的天象。

木星 天文館 北市

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