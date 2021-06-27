Delta病毒傳染性高！ 專家揭口罩正確戴法：效果接近N95口罩

屏東爆發Delta病毒群聚，專家指出Delta病毒的傳染性比在英國發現的Alpha變種病毒更強，如何防堵疫情擴散成為一大難題。對此前國健署長、台大流行病學博士邱淑媞便呼籲在醫用口罩外多戴一層布口罩，可降低病毒透過空氣傳染的機會，「能達到接近N95口罩的效果。」

Delta病毒在體內潛伏期短，但因確診者病毒載量高，呼出病毒濃度大，傳染性極強。Delta病毒肆虐全球，多國備受影響，如英國爆發多起已完成兩劑疫苗接種卻仍感染Delta病毒的死亡案例，全國解封順延數週。澳洲也因Delta變種病毒病例激增，雪梨及周邊地區昨（26日）起封城兩週，非必要理由民眾不得出門。

為了防範傳染性極強Delta病毒，避免因空氣傳播造成感染，邱淑媞近日在FB發文，她點出醫用口罩的不足之處，「與臉沒有充分貼合，導致空氣仍會未經過濾的直接吸入。」根據美國疾管署實驗，醫用口罩外面加戴布口罩，可以有效增進口罩與臉部的貼合，「可達到近似N95的防護效果。」她補充若密合程度高，「可看到在呼吸時，口罩會裡外起伏。」

消息曝光後，網友紛紛留言，「雙層好難呼吸」、「但台灣正值盛夏，近40度的氣溫，真的很悶熱」、「正確的多戴一層布囗罩，多一層防護保護自己」。