青農自創電商平台 海鮮防疫組合優惠開跑至8月底

在新北漁村社區打拚的青農李勝興，年輕時繼承父業，自己架設專屬電商平台「鮮物本舖」，並藉由認證復育九孔通過產銷履歷，增加民眾接受度。因疫情影響，李勝興也推出內容物豐富的防疫冷凍組合，優惠2千元免運，活動至8月底止。

李勝興有感於漁業、潛水夫老化，年輕人才外流等問題，年輕時返鄉承接父親舊業，把毀損的養殖池修好，10多年來以天然、健康為特色，打造自己的九孔鮑市場，搖身成為貢寮養殖達人。

今年度李勝興獲得農業局農村社區企業經營輔導計畫補助150萬，他表示，比起過去，現在青農幸福很多，除資金外還能有技術、通路輔導，未來他也將擴大生產設備，號召有志青年一同響應，期望能進軍國際市場。

而在疫情期間，李勝興為旗下電商平台「鮮物本舖」推出防疫冷凍組合包，內含九孔、小卷、無刺虱目魚肚與東北角手採紫菜等，總價2100元優惠2千元，只要透過「鮮務本鋪」訂購就想免運至8月底止。