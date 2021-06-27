雨後彩虹美景 如圓弧形防護罩現身台南水道

近來台南地區因鋒面過境降雨紓緩旱象，腹地廣闊的山上花園水道博物館近來多次出現完整圓弧形彩虹，甚至還有俗稱雙彩虹的「霓」「虹」同時現身，除讓外界驚豔，也忍不住讚嘆說，搭配園區水泥磚造建物「很搭」，「美到不真實」。

最近南部地區頻繁出現午後雷陣雨，有時在大雨過後，馬上就出太陽，尤其是下午4、5點，烏雲還籠罩在東側山區時，西側已出現夕陽，這種特殊地理環境，讓山上花園水道博物館每周都可以看到兩三次彩虹蹤跡，雖然無法對外開放，館方也貼心在臉書粉絲團張貼分享，吸引許多鄉民覽閱、分享。

館方指出，除了彩虹頻繁現身外，因為山區視野遼闊，比較少建築物組隔，只要條件允許，彩虹只要出現，幾乎就是完整的半圓造型，襯托在園區古色古香的老建築及植栽後方，好像是搭起了一個完整的防護罩．此外，由於環境條件良好，更常看到「霓」「虹」同時現身，希望將園區一些美麗景致，與因疫情受阻而無法入園遊客分享。