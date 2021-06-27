聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨後彩虹美景 如圓弧形防護罩現身台南水道
近來台南地區因鋒面過境降雨紓緩旱象，腹地廣闊的山上花園水道博物館近來多次出現完整圓弧形彩虹，甚至還有俗稱雙彩虹的「霓」「虹」同時現身，除讓外界驚豔，也忍不住讚嘆說，搭配園區水泥磚造建物「很搭」，「美到不真實」。
最近南部地區頻繁出現午後雷陣雨，有時在大雨過後，馬上就出太陽，尤其是下午4、5點，烏雲還籠罩在東側山區時，西側已出現夕陽，這種特殊地理環境，讓山上花園水道博物館每周都可以看到兩三次彩虹蹤跡，雖然無法對外開放，館方也貼心在臉書粉絲團張貼分享，吸引許多鄉民覽閱、分享。
館方指出，除了彩虹頻繁現身外，因為山區視野遼闊，比較少建築物組隔，只要條件允許，彩虹只要出現，幾乎就是完整的半圓造型，襯托在園區古色古香的老建築及植栽後方，好像是搭起了一個完整的防護罩．此外，由於環境條件良好，更常看到「霓」「虹」同時現身，希望將園區一些美麗景致，與因疫情受阻而無法入園遊客分享。
台南市政府文化局指出，山上花園水道博物館，當地早年稱為「山仔頂」，顧名思義，就是地勢比較高的小山丘，博物館東側可遠眺左鎮及玉井山區，西側每日都可目送夕陽落山，景色真的很特別．歡迎解封後，遊客再入園賞遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言