中南部今有雨彈3熱區曝光 北部東半部飆高溫

中央氣象局表示，今天、明天受西南風影響，中南部會出現局部大雨甚至豪雨，其中以台南、高雄、屏東最為明顯，北部、東半部則因沈降作用天氣悶熱，高溫普遍有33度至35度；7月底高壓增強，中南部天氣轉為穩定、雨勢趨緩，北部、東半部則會更加炎熱，高溫上看36度。

氣象局預報員官欣平說，台灣天氣未來主要受到西南風影響，中南部容易有陣雨、雷雨，一路到7月底都是類似天氣型態，直到7月初高壓增強，天氣才會轉偏穩定；近期由於西南風帶上來「一波一波雲系」，苗栗以南地區到30日以前雲多有雨，最明顯地區集中在台南、高雄、屏東，會出現陣雨或雷雨現象，尤其今天下半天到明天白天仍有水氣不斷進來，可能造成較大雨勢，南台灣要留意局部大雨甚至豪雨。

至於其他地方天氣，官欣平說，北部、東半部近期以「暖、熱」為主，受沈降作用影響，高溫普遍回到33度至35度，月底時甚至會接近36度，尤其以盆地、縱谷地區最為明顯。不過北部、東半部山區午後也有熱對流發展，宜蘭、花蓮甚至北部近山區平地會有午後雷陣雨。另外最近風力也偏強，台中以北、基隆北海岸、中南部海域、金馬等地會有八到九級強陣風，大台北地區更要留意物品被吹落。

官欣平表示，28日過後水氣變少，南台灣雖然偶爾會有劇烈降雨，但雨勢會逐漸緩和，這段期間一直到7月2日都是西南風降雨，但主要集中在清晨發生，中午後偏向山區午後熱對流發展。