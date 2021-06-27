快訊

促轉會：威權時期死亡受難者 每人賠償1200萬元

iPhone充電有撇步！想充就充不必等用光 但NG行為要避免

疫情下的送餐天使 腦麻外送員遇車禍堅持完成任務

中央社 / 中央社

抗疫小天使5（中央社記者陳俊華台北27日電）「我只希望趕快結束這趟外送任務，將餐送到點餐者手上」。在疫情之下，仍有許多人無法在家工作，必須冒著疫情風險在外趴趴走，新北市有一名患有腦性麻痺的外送員，不顧送餐途中發生車禍，仍堅持完成任務後才上救護車，感動很多網友，網紅蔡阿嘎還親筆信送上祝福。

三級警戒期間，使用外送服務成為民眾避免出門的生活日常。外送員在大街小巷奔波，承擔著交通事故風險，在時限內把熱騰騰餐點送到客人手中，成為疫情下維繫民眾生活的無名英雄。

賴姓網友是媒體工作者，日前晚上回到家後仍在盯著工作訊息，決定透過外送平台點餐，萬萬沒想到、這次接單的外送員不太一樣，餐點還沒送到樓下，剛接單就主動來訊息「表明來歷」。

名叫「維維」的外送員透過平台向賴姓網友說明，他患有腦性痲痺，說話不甚方便必須用文字溝通，且移動只能靠電動輪椅；若外送地點沒有電梯，希望網友可以下樓取餐。

看到這則訊息，讓賴姓網友愣了一下，因為當時雨勢忽大忽小，按理取消訂單，似乎對維維比較安全，但查看維維的外送檔案，上頭清楚寫著「希望自力更生」，一度陷入兩難，最終還是決定訂餐。

不過，訂餐後變成一幕幕內心小劇場的開演。賴姓網友訂完餐後，一邊查看窗外雨勢大小，一邊關注手機螢幕裡維維的移動路線，電動輪椅速度不快，當螢幕上的亮點突然停格，還心想是不是有意外？

賴姓網友決定先下樓等待，沒想到意外真的發生了，螢幕上的亮點在離2分鐘外的路途中「定格」，然後來了一通陌生人來電：「你的外送員出車禍了，請趕快取消訂單。」

正當賴姓網友腦子還一片空白時，維維居然透過外送平台詢問她能否自行去取餐，且無論怎麼詢問傷勢輕重，維維都只不斷強調「餐重要」。而當賴姓網友趕到車禍現場時，救護車已抵達，警方正在釐清狀況。

「我找了一下，才發現維維還坐在地上，脖子跟手都還流著血」，賴姓網友受訪時說，當時只見維維比手畫腳堅持要她先取餐，一旁則有民眾對著維維說，「餐點送出去了，不用再擔心、趕快就醫」，這句話也讓她眼淚馬上掉下來。

賴姓網友不知道叫過多少次外送，但是第一次遇到如此盡責的外送員，更難想像言語難以溝通、無法一般行走，還在工作過程遇上意外的維維，當下應該會有多慌張。

這段外送奇遇被賴姓網友寫在臉書上，感動許多人，也被轉發到外送員社團，並讓她後續能聯繫上維維，確認傷勢已無大礙。

賴姓網友表示，事後曾透過維維的粉絲專頁關注維維近況，發現網紅蔡阿嘎也親自關心維維狀況，並用親筆信送上祝福。

中央社記者訪問到維維，他說，當時沒有注意到救護車抵達與否，也不確定能否拒上救護車，只希望趕快結束這趟外送任務，將餐送到點餐者手上，這是外送員的基本責任，而他其實也很抱歉，讓賴姓網友受到很大的驚嚇。

維維說，目前身上的傷口幾乎都已復原，只要電動輪椅維修完成，就會盡快回到外送員崗位。

至於那晚的餐點，賴姓網友回憶說，取餐後頻頻落淚、沒有食慾，一直思考著還能幫忙些什麼，因此才多次連繫平台，希望能對維維有相關協助，並透過臉書發文，將維維的盡責分享出去；最後接近午夜才真正吃飯，餐點涼了，但心情仍很沸騰。

外送員 在家工作

延伸閱讀

外送超扯備註「要求不符就退餐」 他氣炸喊：糟蹋誰？

二伯被酸「瘋狂老化一堆痘」回應了！吐露媽媽真實心聲

BTS遭「恐同字眼」辱罵！　菲律賓外送員火速被停權

網酸二伯「超老黃臉一堆痘痘」！蔡阿嘎高EQ護妻被讚爆

相關新聞

影／有水的德基水庫很美 今天蓄水率30.83%

有民眾拍下今天的德基水庫，表示有水的德基水庫很美，感覺昔日的水庫水量快回來了。今天水庫水位1362.04公尺，蓄水率30...

南高屏留意短時較大雨勢 東南部有焚風發生機率

中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今天台東縣地區為黃色燈號。

居家快篩試劑實測 10分就出爐

居家快篩試劑上市後詢問度高，本報記者實測居家快篩試劑使用流程，儘管居家快篩，不像核酸檢測需要直戳鼻咽「一根入魂」，但採檢...

全身不適可能病灶在這！ 早晨「喝杯水」維持神經平衡

無論身體有什麼病痛，「多喝水、多休息」幾乎是治療的不二法門。而喝水的好處還不僅只於此，最近就有日本名醫，表示起床喝一杯開水，就能有許多意想不到的健康療效。

快篩試劑價格偏高 消基會籲公費供應

居家快篩試劑上市，大家可在藥局、超商等通路購得，專家提醒，居家篩檢適合在確診者較多的高風險區或與確診者足跡重疊時使用，不...

亞東戰神扛一線照護 曝狂開專責病房「態度決定速度」

日前雙北地區醫療量能緊繃，亞東醫院堅守前線，內科加護病房主任張厚台「台姐」率領團隊，更被疾管署副署長、中央疫情指揮中心醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。