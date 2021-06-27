疫情下的送餐天使 腦麻外送員遇車禍堅持完成任務

抗疫小天使5（中央社記者陳俊華台北27日電）「我只希望趕快結束這趟外送任務，將餐送到點餐者手上」。在疫情之下，仍有許多人無法在家工作，必須冒著疫情風險在外趴趴走，新北市有一名患有腦性麻痺的外送員，不顧送餐途中發生車禍，仍堅持完成任務後才上救護車，感動很多網友，網紅蔡阿嘎還親筆信送上祝福。

三級警戒期間，使用外送服務成為民眾避免出門的生活日常。外送員在大街小巷奔波，承擔著交通事故風險，在時限內把熱騰騰餐點送到客人手中，成為疫情下維繫民眾生活的無名英雄。

賴姓網友是媒體工作者，日前晚上回到家後仍在盯著工作訊息，決定透過外送平台點餐，萬萬沒想到、這次接單的外送員不太一樣，餐點還沒送到樓下，剛接單就主動來訊息「表明來歷」。

名叫「維維」的外送員透過平台向賴姓網友說明，他患有腦性痲痺，說話不甚方便必須用文字溝通，且移動只能靠電動輪椅；若外送地點沒有電梯，希望網友可以下樓取餐。

看到這則訊息，讓賴姓網友愣了一下，因為當時雨勢忽大忽小，按理取消訂單，似乎對維維比較安全，但查看維維的外送檔案，上頭清楚寫著「希望自力更生」，一度陷入兩難，最終還是決定訂餐。

不過，訂餐後變成一幕幕內心小劇場的開演。賴姓網友訂完餐後，一邊查看窗外雨勢大小，一邊關注手機螢幕裡維維的移動路線，電動輪椅速度不快，當螢幕上的亮點突然停格，還心想是不是有意外？

賴姓網友決定先下樓等待，沒想到意外真的發生了，螢幕上的亮點在離2分鐘外的路途中「定格」，然後來了一通陌生人來電：「你的外送員出車禍了，請趕快取消訂單。」

正當賴姓網友腦子還一片空白時，維維居然透過外送平台詢問她能否自行去取餐，且無論怎麼詢問傷勢輕重，維維都只不斷強調「餐重要」。而當賴姓網友趕到車禍現場時，救護車已抵達，警方正在釐清狀況。

「我找了一下，才發現維維還坐在地上，脖子跟手都還流著血」，賴姓網友受訪時說，當時只見維維比手畫腳堅持要她先取餐，一旁則有民眾對著維維說，「餐點送出去了，不用再擔心、趕快就醫」，這句話也讓她眼淚馬上掉下來。

賴姓網友不知道叫過多少次外送，但是第一次遇到如此盡責的外送員，更難想像言語難以溝通、無法一般行走，還在工作過程遇上意外的維維，當下應該會有多慌張。

這段外送奇遇被賴姓網友寫在臉書上，感動許多人，也被轉發到外送員社團，並讓她後續能聯繫上維維，確認傷勢已無大礙。

賴姓網友表示，事後曾透過維維的粉絲專頁關注維維近況，發現網紅蔡阿嘎也親自關心維維狀況，並用親筆信送上祝福。

中央社記者訪問到維維，他說，當時沒有注意到救護車抵達與否，也不確定能否拒上救護車，只希望趕快結束這趟外送任務，將餐送到點餐者手上，這是外送員的基本責任，而他其實也很抱歉，讓賴姓網友受到很大的驚嚇。

維維說，目前身上的傷口幾乎都已復原，只要電動輪椅維修完成，就會盡快回到外送員崗位。

至於那晚的餐點，賴姓網友回憶說，取餐後頻頻落淚、沒有食慾，一直思考著還能幫忙些什麼，因此才多次連繫平台，希望能對維維有相關協助，並透過臉書發文，將維維的盡責分享出去；最後接近午夜才真正吃飯，餐點涼了，但心情仍很沸騰。