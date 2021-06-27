南高屏留意短時較大雨勢 東南部有焚風發生機率

中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今天台東縣地區為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧在臉書表示，今天到周三西南季風較強，中南部持續是不穩定的天氣，除了西南季風與局部海陸風的作用，降雨區域有些日夜變動的情況，海面也會有對流系統移入，尤其是南高屏地區，偏強的西南季風對迎風面是不穩定的天氣條件，要留意短時較大雨勢。

不過對背風面來說，就是比較穩定的狀況，柯聿寧表示，新竹以北、宜花東等地受到西南風過山沉降作用，溫度偏高，可能有35-36度的高溫，縱谷、盆地可能有36度以上的極值，天氣也相對穩定，本周西南季風水氣較多，弱風的東半部可能會有熱對流發展帶來雷陣雨。

柯聿寧說，預計周四、周五太平洋高壓勢力西伸，西南季風會逐漸減弱，中南部回到清晨上午沿海平地降雨、午後山區降雨的天氣型態，下個周末隨著太平洋高壓更為北抬，台灣附近會再轉為東南風的環境，就是比較典型的夏季天氣，西半部弱風區午後易有熱對流發展帶來雷陣雨。

柯聿寧說，太平洋高壓位置往北調整，也代表了熱帶洋面上空有個空檔，較有利熱帶系統發展，不過時間還久遠，可以等3-4天再來觀察。