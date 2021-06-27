原來網友們都在偷偷瘋這些！居家打發時間15件「充實小事」

網友都在家做什麼呢？

全台新冠肺炎疫情拉警報，進入三級警戒已超過一個月，許多人居家上班、上課，避免出門的生活也持續了一陣子，開始習慣怎麼跟自己相處了嗎？

相信許多愛出門、愛到處吃美食的人都快悶壞了，其實網友們也都想盡各種辦法，找點事情來打發時間，像是努力讓日常多一些儀式感、接觸一些平時想做卻沒時間做的事，使盡渾身解數讓自己在家也可以有一些特別的活動，甚至開始線上遊戲、聚會，為「宅家生活」增加樂趣。



今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查疫情期間，網友們在家都做什麼來打發時間呢？一起來看看你有沒有被說中吧！

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10 閱讀書籍

省下平常通勤的時間，許多人因此多了更多私人時間。不想下班後也在看3C螢幕，部分網友選擇找些有興趣的書本來看。其實《誠品》、《博客來》都推出許多優惠活動，可以趁這個時間充實自己，最近也開始流行起電子書，一本在手、知識無窮喔！

無論是看語言書、學術相關，或是漫畫小說類，都可以讓我們適時放鬆心情，沉浸在書本的世界中，大家在這段時間買了什麼書呢？

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9 斷捨離、打掃

在家時間越久，就越對自己家的凌亂角落看不下去，各種斷捨離行動開始執行起來！衣櫃裡的衣服、家裡的雜物、用不到的奢侈品，通通審視一遍，還可以用以物易物或線上二手出清的方式，來解決自己當初失心瘋的東西。



宅家時間一多，開始慢慢打掃、整理起房子，許多網友分享購買許多收納神物和吸塵器的心得，看來疫情過後，家裡能變成一個新的樣貌，新生活等著大家啦！

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8 打電動、玩遊戲

在家打電動、玩遊戲不僅可以找樂子，也是可以跟朋友互動聯繫的一種方式。大家已經封塵的PS5和Switch終於可以再次派上用場了，平常忙碌的日常讓你忽略了熱血愛玩的自己，現在可以找時間組團打LOL、玩線上遊戲，紓壓忘卻所有生活煩惱事。



看到廣告的應該也記得新垣結衣玩健身環的片段吧，一起嗨起來！還有很多的線上遊戲、電動、手遊等著你一起來闖關～

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7 唱歌

不管是藝人還是網友，居家的這段期間大家都快悶壞了，不能到KTV相見，就開始在線上歌唱APP中開房間，也可以聽音樂、唱歌解解悶，像是柯震東、黃宏軒、孫盛希等藝人也都會開歌房跟粉絲互動。

DV小知識：越來越多APP可以讓大家唱個夠，例如全民K歌、歡歌、K歌卡拉吧、K歌達人和全民party等APP，大家都下載好了嗎，開好嗓子就可以開唱囉！

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6 睡覺補眠

在家的時間越來越長，就很容易默默靠近床鋪，尤其是坐在床上工作或讀書的人，很容易就變得慵懶，慢慢就會變成躺在床上睡著，建議大家把床鋪和工作區域分開，才能有效率完成工作，也睡得更舒服喔！

其實對於忙碌的現代人而言，宅家也有好處，那就是多出了很多可以運用的時間，不出門省下來的幾個小時，也有人拿來補眠、睡美容覺，給自己多一點休息的機會，別再每天累壞了，能多睡一點真的是很幸福啊～

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5 視訊、線上聚會

因為疫情不能和家人、朋友或另一半見面，是不是多了很多思念的感覺呢？有些網友在感到孤單之餘，開始利用線上視訊APP與朋友相聚。另外，也有不同綜藝節目採用視訊方式錄影，激發出另一種趣味。

現在就流行起不少的視訊平台，像Zoom、Microsoft Teams、LINE會議室和最多人使用的Google Meet，在這種視訊的聚會還能玩起背景增添樂趣。Youtuber博恩的頻道就有了新單元「OneNightin背景」，用背景玩遊戲，大家也可以試試看喔～

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4 影音串流平台追劇

疫情期間，大家主要都是依賴影音串流平台（OTT平台）來追劇、看世界各地的節目，像是Netflix、Friday影音、KKTV、LINETV等，無論是韓劇、日劇、陸劇還是泰劇都有，超級方便在平台上滿足大家的追劇魂。



相較節目比較單一的電視，這些影音串流平台不但有許多獨家上映的電影電視，還有高畫質的享受，很多網友都是同時購買多個平台，非常專業呢！

Netflix也邀請了幾位藝人公開他們的推薦片單，大家不妨去收藏起來喔～

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3 做料理

待在家有沒有變成廚神了呢？許多人最近鑽研起了食譜，在IG上更可以發現網友們厲害的料理成果，像是章魚燒小丸子、熱壓吐司、氣炸韓式炸雞、舒芙蕾，甚至還有麵包和餅乾等等，例如藝人柯佳嬿就常在IG與大家分享她每天的晚餐。

「愛料理」、「Cookpad」和「楊桃美食網」這些食譜網站有來自各地的分享，臉書也有許多料理社團，成員臥虎藏龍，成品厲害到會以為是餐廳的食物呢！

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2 網路購物

想要的東西不會減少！沒了在外逛街血拼的機會，還是可以努力的網購起來（大誤）！店家也在疫情期間推出了許多折扣，簡直是百年難得一見的低價，讓大家可以在家裡大買特買，享受刷卡的快感。

除了衣服以外，在家時間變長，許多人開始添購了許多廚具、遊戲、保養品、各種冷凍食品等，甚至有許多人發現在家花的錢竟然還比平常多，你是不是也不小心手滑了呢？

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1 運動健身

有事沒事就嘴饞，無論是零食還是正餐，人人突然都變成了大胃王，可惡，真的要好好在家運動啊，不然肥肉絕對不會背叛大家，結結實實的長在身上喔～

最近流行起沒有繩子的跳繩，在日本被稱為空氣跳繩，不但不用被繩子卡到腳，也不會打到家裡的東西，非常適合居家運動。另外，tabata更是許多人討論的運動，短短幾分鐘就能讓全身爆汗，假日時大家不妨多做幾組，讓身體保持適當的運動頻率，也能增加免疫力！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月25日至2021年06月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『疫情居家打發時間的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



