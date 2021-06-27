中南部防劇烈天氣 吳德榮：周四起進入夏季型天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周三梅雨滯留鋒在長江流域徘徊，但太平洋高壓並未增強西伸，台灣盛行西南季風，大氣溫暖潮濕且不穩定，迎風面中南部有不定時降雨，且有劇烈天氣及大量降雨發生的條件，仍應注意防汛。

背風面的北部、東半部則高溫炎熱，今天午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，明天至周三北部平地午後的降雨機率降低。今天北部23至36度，中部24至33度，南部23至34度，東部23至36度。

吳德榮表示，周四起至下周日太平洋高壓逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入夏季型的天氣。各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。