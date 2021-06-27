聽新聞
test
0:00 / 0:00
中南部防劇烈天氣 吳德榮：周四起進入夏季型天氣
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周三梅雨滯留鋒在長江流域徘徊，但太平洋高壓並未增強西伸，台灣盛行西南季風，大氣溫暖潮濕且不穩定，迎風面中南部有不定時降雨，且有劇烈天氣及大量降雨發生的條件，仍應注意防汛。
背風面的北部、東半部則高溫炎熱，今天午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，明天至周三北部平地午後的降雨機率降低。今天北部23至36度，中部24至33度，南部23至34度，東部23至36度。
吳德榮表示，周四起至下周日太平洋高壓逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入夏季型的天氣。各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言