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中南部防劇烈天氣 吳德榮：周四起進入夏季型天氣

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式模擬28日20時850百帕相對濕度及風場圖顯示，台灣處在西南季風環境(左圖)。模擬28日20時地面氣壓及雨量圖顯示，迎風面中南部有大量降雨(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬28日20時850百帕相對濕度及風場圖顯示，台灣處在西南季風環境(左圖)。模擬28日20時地面氣壓及雨量圖顯示，迎風面中南部有大量降雨(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周三梅雨滯留鋒在長江流域徘徊，但太平洋高壓並未增強西伸，台灣盛行西南季風，大氣溫暖潮濕且不穩定，迎風面中南部有不定時降雨，且有劇烈天氣及大量降雨發生的條件，仍應注意防汛。

背風面的北部、東半部則高溫炎熱，今天午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，明天至周三北部平地午後的降雨機率降低。今天北部23至36度，中部24至33度，南部23至34度，東部23至36度。

吳德榮表示，周四起至下周日太平洋高壓逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入夏季型的天氣。各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。

吳德榮 高溫 天氣動態

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