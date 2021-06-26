亞東戰神扛一線照護 曝狂開專責病房「態度決定速度」

日前雙北地區醫療量能緊繃，亞東醫院堅守前線，內科加護病房主任張厚台「台姐」率領團隊，更被疾管署副署長、中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公開致謝，

承擔全台11%的ICU重症收治數，開出58床專責ICU，遠超過衛福部對各醫院加開20床專責ICU的要求，被外界尊稱為「戰神」，但張厚台坦言：這段艱難的日子所有醫護都非常辛苦，「叫戰神太沈重了」。

衛福部26日上午舉行「新冠病毒重症個案個案臨床處置」線上課程，張厚台及亞東醫院副院長邱冠明受邀分享，在新冠大流行如何進行加護病房設施與人員快速整備。

昨指揮中心公布台灣致死率4.2%，高於全球2.17％，是因感染者多為高齡長者，亞東醫院副院長邱冠明指出，全台醫界都承受很大壓力，致死率還是高居已開發國家，這件事發生已一年多，若比較一年多前，其他國家碰到疫情沒來得急整備、打疫苗，比較背景是不太公平。致死率呈現是篩檢不足、還是醫療量能不足？指揮中心說篩檢沒有不足，「那尷尬了，不是A就是B」。

邱冠明接著說，5月11日那天，只有說本土確診106人，大多是從境外移入，當時台灣大多數醫院都還在處理尋常業務，而接著爆發宜蘭遊藝場、新北獅子會、萬華茶藝館等，個案迅速增加，大家開始警覺，每家醫院都在盤點手上資源。

面臨疫情爆發，亞東醫院在5月18日啟用10床、5月25日增20床、5月28日增12床、 5月30日增16床，為何能在短時間做加護病房設施整備？邱冠明說，以管理學精神，「先有意志，再談資源」，或許資源是財務指標總和，但意志是人為因素總和，包含士氣、動機、投入、渴望參與、自發性努力，資源一定有限，但意志想像無窮。

當時新北市5800多位確診者，亞東收治超過1000人，全台10500名確診者，亞東就收治1014人，量能龐大。

加開病房也要保護同仁安全，邱冠明說，院內當時運用木板隔間，規畫動線，隔出緩衝區、乾淨工作區，病房中加裝抽風機營造負壓環境，讓醫護同仁能更安心，此外，除了定期篩檢，全院疫苗接種率高，在莫德納疫苗抵台之前，幾乎只剩懷孕同仁尚未接種，「總結，這就是一場總體戰，為什麼能加護病房設施與人員能快速整備，因為態度決定你的速度」。

張厚台表示，去年疫情開始，亞東有收治新冠病人，同仁大量使用google表單做資料統整、或舉辦實體訓練演講，成功收治病人後也會討論出治療模組，派「種子」到各單位進行交流討論，加速各團隊熟悉。院內也設置集氣牆，並有精神科主任透過心理輔導支持，照顧同仁心理健康。