急診大數據解密5／四大急診醫療特色醫院

林口長庚醫院：組三大急症急診團隊 把握搶救黃金期

健保資料庫統計，林口長庚急診人次107年為16萬559人次、108年16萬7,964人次、109年13萬1,218人次，近三年都是醫學中心最高。林口長庚急診醫學科主治醫師羅祥雲表示，林口長庚是桃竹苗各醫院的轉診主力醫院，床位數也比其他醫院多，長庚醫院是第一個建立急診專科醫師制度、也是設置急診最久的醫院。

台北長庚副院長黃集仁表示，林口長庚、台北長庚、基隆長庚等總計有70多位急診醫師，團隊還細分次專科，包含急診內科、急診小兒科、外傷科、急診放射科、呼吸治療等，同時有超過200多名急診護理團隊。

為了增加患者存活率，特別針對急性腦中風、急性心肌梗塞、重大外傷患者，個別組成團隊。

羅祥雲表示，急性腦中風團隊由急診、神經科、放射科、神經外科組成，在中風病人的黃金時間內，提供正確診斷治療。急性心肌梗塞由急診、心臟內外科組成，進行心導管或繞道手術。重大外傷由急診外傷科主導，結合各外科次專科救治重大外傷病人。

羅祥雲表示，林口長庚每天的來診量龐大，第一關就會在檢傷分類時分流，再依照不同科別於不同的區域做照護，達到最有效的醫療處置。

中國附醫：一級檢傷件數最多 拯救生命也降低殘疾

根據健保署資料統計，中國醫藥大學附設醫院在109年全國急診第一級檢傷分類件數最多6,282件、急診獎勵金最多。中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭說，醫院核心價值以病人為中心，急診部努力目標為給予急重症病患「又快有好」的高品質照護，期能成為全台急診標竿。

中國附醫急診部有36名急診專科主治醫師，每天24小時全時段皆有5名以上專科主治醫師，帶領數十位醫護團隊，主治醫師除具急救與急診專業能力，還具備院前救護、重症照護、急性毒物、野外醫學、災難醫學等專業。

急診急救團隊有各領域醫療團隊做為後盾。例如，外傷科及各專科外傷領域專家組成的外傷團隊，24小時緊急手術搶救人命；心血管團隊經驗豐富、操作流程快速，全天候「救心」；腦中風團隊提供溶血栓及取血栓之「救腦」急救。此外，還擁有各式重症照護後援專業團隊，讓重症病人得到最及時優良的醫療照護。

陳維恭說明，中國附醫急診部持續引進急救新知識與技術，拯救生命，也降低病人殘疾機會、縮短病程。他說，一級檢傷能有最多的數量是一種肯定，也是一種責任，急診部會持續為提供更優質之急診醫療努力不懈。

台北市立聯合醫院：和平院區近台大 磁吸效應收案量大

根據健保署109年資料統計，北市聯合醫院急診就醫人次位居全國第一，總計155,960人次。北市聯醫和平院區急診科主任郭鐘太分析，以和平院區來說，因地緣關係，加上鄰近台大醫院具磁吸效應，急診收案量自然大。

郭鐘太指出，和平醫院位於台北中正、萬華地區中間，以及雙北交界，鄰近台大醫院具磁吸效應，若台大急診壅塞，病患就會改到和平醫院就診。他表示，很多人對於急診有錯誤既定印象，「急診就是要快，等這麼久，哪叫急診。」

他說明，急診的「急」並非心急如焚，而是「急救」。他認同前輩說的：「急診的重點不在急，而是慢。」把所有事情慢下來，把危險事情處理好，這才是急診最重要的事情。

郭鐘太表示，急診也曾遇到特殊個案，一位年約三、四十歲的遊民就診，治療過程中發現，患者曾經留學國外，英文能力很好，但因家中不認同他的性別傾向，他寧願露宿街頭也不願回家，平時會做翻譯和導遊工作。

郭鐘太說，收治病患同時也啟發自我思考，這位遊民讓他認知到，每個人都有自己人生的選擇，萬華地區的遊民不見得是因做錯事或品行差，「他們只是選擇自己最自在的生活方式。」

嘉義長庚醫院：雲嘉南後送醫院 專研地區性特殊疾病

根據健保署109年統計，嘉義長庚醫院是區域醫院急診第一級檢傷件數最多，共3,611件。嘉義長庚是雲嘉地區第一家評定的重度級醫院，急診醫學科主任林稜傑說，作為雲嘉地區後送醫院，肩負本區基層診所、地區醫院、區域醫院後送支援之責，服務民眾主要來自雲林、嘉義及台南，這個地區人口老化較其他縣市明顯，急重症醫療需求較多，加上長庚為轉診嘉義網絡後送醫院，因此急重症病患比率自然高。

林稜傑表示，對急重症病患除處置能力外，時效也很重要，特別是跟時間賽跑的疾病，例如心肌梗塞、急性腦中風等，設立專屬快速治療通道非常重要，這幾年搶救許多寶貴生命，幫助患者以最佳狀態回到家庭社會。

嘉義長庚針對地區性特殊疾病研究，例如沿海地區特有壞死性筋膜炎、海洋弧菌感染，以及老人易發生的心血管疾病、腦中風等，研究成果應用在臨床上，提升治療成效。

未來急診將朝向建構院前院後疾病照護團隊，主要為腦中風、壞死筋膜炎、外傷急救，並進行民眾教育，結合研究計畫，建立壞死性筋膜炎診斷即時AI輔助臨床決策支持系統，落實優化照護品質目標。 嘉義長庚急診醫學科主任林稜傑說，作為雲嘉地區後送醫院，肩負本區基層診所、地區醫院、區域醫院後送支援之責，急重症病患比率自然高。

圖／嘉義長庚提供 北市聯醫和平院區急診科主任郭鐘太分析，和平院區因為地緣關係，急診收案量大。

圖／北市聯醫提供 林口長庚急診醫學科主治醫師羅祥雲表示，林口長庚是桃竹苗各醫院的轉診主力醫院，床位數也比其他醫院多，長庚醫院是第一個建立急診專科醫師制度、也是設置急診最久的醫院。

圖╱羅祥雲提供