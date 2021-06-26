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急診大數據解密3／醫院愈大等愈久 肺炎患者停留最長

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
急診檢傷分五級 製表/元氣周報 圖/123RF
急診檢傷分五級 製表/元氣周報 圖/123RF

台灣就醫自由，未經轉診也可以直接去醫院，因此越大越知名的醫院，急診等待的人愈多、需要等愈久。

健保資料顯示，過去三年在急診平均暫留最久的前五名都一樣，以肺炎等11小時（108年）居冠，其次為泌尿道疾患9小時、不明原因發燒8小時、暈眩和腹痛則約停留5小時，去年受到疫情影響，大醫院急診大減一、兩萬人次，這前五名平均暫留時間也只縮短30分鐘到一個半小時。

台大醫院急診醫學部主任黃建華表示，暈眩和腹痛，急診需要時間進行鑑別診斷，若非腦中風或其他需要住院的大病，通常稍事休息、服藥治療就可以回家。泌尿道疾患和肺炎是較明確的診斷，可能需要安排住院，就可能得花8到10小時等病床，等待期間可以做檢查、觀察、治療。

黃建華表示，同樣要等住院，泌尿道疾患常見問題是結石，需要緊急開刀或是碎石，外科病床流動比較快；但肺炎要等的是平均住院時間長、病床周轉速度慢的內科病床，就要等比較久，在急診等待的時間，就會開始進行拍痰、每6到8小時打一次抗生素等治療。

為了鼓勵醫學中心減少壅塞，健保署以病人停留超過24小時的比率作為指標，比率較高的前十名介於13.9%到5.7%之間，台大醫院13.7%居第二，僅次於台中榮總13.9%。

黃建華表示，在急診等超過24小時都是要住院的，台大醫院這個數字高，是因為病床常是滿的，因為台灣民眾就醫不受限制，各層級醫院之間費用差距不大，民眾就醫習慣集中到某些醫院，連門診病人都有很多要安排住院，例如癌症、心血管疾病，急診醫師必須在病人等待期間，盡量提供好的照顧。

健保署也計算了急診重大疾病病人六小時內轉進加護病房之人次、檢傷一二三級病人八小時內轉入病房之比率，作為急診效率指標。

黃建華表示，重大疾病六小時內轉入加護病房人次，可視為醫院急重症量能，也可看出重症就醫的集中度，像是台大醫院、中國附醫、彰基，重症集中度高。檢傷一到三級病人八小時內轉入病房的比率，可視為醫院整體量能，與佔床率高度相關，像台大醫院佔床率常高達九成，醫院幾乎是滿的，就算內部流程運作順暢，此比率能拉高的空間也有限。

黃建華觀察，去年受疫情影響，民眾、防疫措施做得好，所以流感、肺炎等呼吸道傳播疾病的急診病人大幅減少。疫情也使民眾健康意識高漲，腎臟病、糖尿病等慢性病控制不佳而送急診的人也變少。今年因為三級警戒，民眾少出門，連意外事故的比例也較低，至於發燒、上呼吸道症狀、肺炎，因有分流，處理速度變快，但反觀其他疾病，因住院前都要先做PCR檢測，流程反而變慢。

醫改會董事長劉淑瓊表示，今年雖然急診就醫人次減少，但醫院同時也降載、分艙分流，加上入院前要求篩檢，急診醫病雙方的身心負擔還是很大。

劉淑瓊指出，許多急救責任醫院被強制要求開設快篩站，輕症、無症狀、求心安的民眾都前來篩檢，急診的輕重症分流被破壞，交叉感染風險更大。急診醫師為了支援篩檢，光是穿脫防護裝備就要花很多時間，急診的量能也大受影響。她提醒，疫情期間更要落實醫療資源的分配原則，將快篩、接種疫苗、領取慢箋等醫療服務回歸社區基層醫療，才能將醫學中心及急診資源留給最嚴重、最需要醫療的人。

109年醫學中心急診品質提升方案之壅塞指標</p><!--11--><p> 109年各醫學中心急診品質提升方案之效率指標</p><!--12--><p> 製表/元氣周報
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台大醫院 肺炎 疫情

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